I tifosi dell'RSC Anderlecht possono aspettarsi un altro trasferimento entro i prossimi 10 giorni. Il popolo di Bruxelles cerca un difensore centrale. Uno degli obiettivi ha già espresso il desiderio di unirsi al popolo di Bruxelles.

Secondo quanto riferito, l'Anderlecht avrebbe fatto due offerte per Filip Helander. Odense ha rifiutato le proposte di 150.000 e 200.000 euro. Il difensore vorrebbe unirsi ai campioni del Belgio.

Il nazionale svedese ha rivelato a un canale locale: “So che c'erano diverse offerte per me, ma l'Odense le ha rifiutate. Ho un contratto qui. Per me è una buona occasione andare all'Anderlecht, ma è anche una situazione difficile” per Odense.” Media.

L'Anderlecht dovrebbe fare un'offerta

L'Anderlecht dovrà quindi rivedere al rialzo la propria offerta se vorrà portare in Belgio il 31enne ex Bologna e Rangers. L'Odense vorrebbe un milione di euro, ma la RSCA non metterà sicuramente sul tavolo quella cifra.

L'Anderlecht ha bisogno di una spinta difensiva. Jan Vertonghen e Zino Debast non hanno veri rivali come difensore centrale, soprattutto perché anche Kylian Sardella (che si allena come difensore centrale) sarà fuori per diverse settimane.

Helander non è l'unico giocatore sulla lista. Chi presenterà presto Jesper Friedberg come nuovo difensore dell'Anderlecht?