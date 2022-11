Ufficiale: Oliver Mintzlaff si è dimesso dal Lipsia

Una nuova era (e soprattutto un cambio di atteggiamento) si prepara per il residente della Bundesliga.

Alla guida dell’RB Leipzig dal giugno 2014, Oliver Mintzlaff (47) ha rassegnato le dimissioni da presidente, informando il club tedesco.

“Questa decisione è stata presa a causa delle sue nuove responsabilità come CEO di Projects and Institutional Investments presso Red Bull”, si legge nella nota. “Oliver Mintzlaff continuerà a essere associato all’RB Lipsia e sarà a disposizione del club in futuro come membro del consiglio di sorveglianza”

Con Mintslav come presidente, il Lipsia ha visto la sua ascesa in Bundesliga, il suo primo titolo nazionale vincendo la Coppa di Germania la scorsa stagione e la scoperta delle competizioni europee. Non dimenticheremo di specificare che l’ascesa e lo sviluppo del club è dovuto, in questo momento, anche a Ralph Rangnick.