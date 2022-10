Gli imperdibili AirPods Pro sono disponibili ad un prezzo competitivo su questo popolare sito

Da qualche giorno in più, le AirPods Pro sono in vendita a 215 euro anziché 279 euro su Amazon. Questa pazza promozione dovrebbe convincerti (ricordiamo che Apple non abbassa mai i prezzi)!

AirPods Pro: un successo tecnico?

Per i fan di Apple e gli appassionati di tecnologia, il AirPods Pro regione Deve essere reale. Gli auricolari in-ear esclusivi, versatili e potenti a marchio Apple hanno tutto. Si trova nel condotto uditivo e si adatta perfettamente al suo contorno. Molto facile da abbinare ad AirPods Pro iPhone, iPad o Mac e offre un’ottima qualità di ascolto. La riduzione attiva del rumore crea una bolla incapsulata senza rumore estraneo. Comodo per concentrarsi nello spazio aperto o non disturbare il tuo vicino sul treno. Se vuoi rimanere in contatto con il mondo che ti circonda, attiva la modalità trasparenza. Queste cuffie wireless sono dotate di tre diverse dimensioni di punte in silicone per adattarsi a qualsiasi orecchio. Prendi una borsa MagSafe a bordo e divertiti di più Ascolta 24 ore con te.

Come pagare meno per AirPods Pro senza essere truffati?

Tu non hai reddito per alcuni AirPods ProMa hai paura di innamorarti del falso pagando di meno? Amazon ti offre una soluzione su un piatto d’argento. Attualmente, le famose cuffie del marchio Apple hanno un’estensione promozione allettante. essi Il prezzo va da € 215 a € 279 per un pozzo di alta qualità nel Multaqa. Questo sconto del 23% dovrebbe porre fine alla tua seduzione. Vuoi goderti il ​​comfort personale nel cavo delle tue orecchie? Vai ad Apple AirPods Pro !

Fai clic qui per approfittare dell’offerta Amazon su Apple AirPods Pro

➢ Per entrare: iPhone 14 a 179€ su Proximus

➢ Per entrare: Samsung Galaxy S20 FE: non perdere questa promozione esclusiva sullo smartphone premium di Krëfel