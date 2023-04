Gli immobili marocchini sono in attesa, gli acquirenti aspettano l’aiuto del governo

Secondo un rappresentante del settore citato da Les Inspirations Eco, i prestiti concessi nel 2022 hanno superato quelli dell’anno precedente in termini di volume. Sembra quindi che non tutte le banche siano d’accordo sulle tendenze attuali. Nel frattempo, gli acquirenti stanno diventando più cauti e aspettano che il nuovo programma di assistenza abitativa del governo prenda una decisione.

La scorsa settimana si è tenuto un incontro tra Fatima Al-Zahra Al-Mansoori, ministro dell’Edilizia, ei membri dell’Unione nazionale degli sviluppatori immobiliari per discutere del rilancio dell’edilizia sociale e dello sviluppo degli alloggi per la classe media. Secondo quanto riportato dal quotidiano da un esponente della FNPI, questo programma potrebbe dare nuovo slancio all’attività, tanto più che la componente di finanziamento è inclusa nel programma.

I giocatori immobiliari stanno aspettando di vedere cosa riserva questo nuovo programma. Si vocifera che i promotori che investono in questi settori beneficeranno di un prezzo agevolato. Pertanto, tutte le speranze sono riposte in questo nuovo programma di assistenza abitativa del governo per rivitalizzare il mercato immobiliare in Marocco. D’altra parte, gli acquirenti ci pensano due volte prima di ottenere un prestito più costoso, data l’inflazione costante e l’aumento del tasso di interesse primario.