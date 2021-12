Gli immobili costano sempre: guarda i prezzi per regione | economia

La regione vallona è la zona più economica per investire in immobili con un prezzo medio nel terzo trimestre di 170.000 euro per le case chiuse o semichiuse e 280.000 euro per le case aperte, osserva lunedì l’ufficio di statistica belga Statbel sulla base delle obbligazioni di vendita registrato con SPF Finances. I prezzi sono aumentati di circa il 10% in tutte le regioni del Belgio in un anno.