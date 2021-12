Vaccino Covid Novavax con licenza: una tecnologia più classica potrebbe convincere gli scettici

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) lunedì ha dato il via libera a un vaccino contro il Covid della società statunitense Novavax. Il vaccino che hanno sviluppato contro il coronavirus sarà commercializzato con il nome di Covovax e utilizza una tecnologia più tradizionale di quelle utilizzate nei vaccini già autorizzati, il che potrebbe ridurre i sospetti tra i non vaccinati. Venerdì ha già ricevuto l’approvazione di emergenza dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Pertanto, il vaccino dell’azienda statunitense è diventato “il quinto vaccino raccomandato nell’Unione europea per la prevenzione del Covid-19 per le persone di età superiore ai 18 anni”, ha affermato l’Agenzia europea per l’energia in un comunicato stampa.

Nuvaxovid è un cosiddetto vaccino “a subunità”, a base di proteine ​​che innescano una risposta immunitaria, senza virus. Questa tecnologia è simile a quella utilizzata nei vecchi vaccini contro l’epatite B e la pertosse, ampiamente utilizzati in tutto il mondo.

Per il CEO Stanley C. Erk, il vaccino “può aiutare a superare le principali barriere all’immunizzazione globale, comprese le sfide della distribuzione globale e la riluttanza al vaccino”.

Nuvaxovid viene somministrato tramite due iniezioni, di solito in un muscolo della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane l’una dall’altra. Gli effetti collaterali osservati con il siero negli studi sono stati generalmente lievi o moderati e si sono risolti entro pochi giorni dalla vaccinazione.

La Commissione europea, che ha incaricato Novavax di acquistare in anticipo 200 milioni di dosi del suo vaccino, accelererà il processo decisionale per consentire l’inclusione di questo vaccino nei programmi di vaccinazione in tutta l’Unione europea.

dati solidi

“Dopo un’attenta valutazione, il comitato dell’EMA per i medicinali per uso umano (CHMP) ha concluso all’unanimità che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfano gli standard dell’UE per l’efficacia, la sicurezza, l’idoneità e la qualità”, ha sottolineato l’EMA.

I principali studi clinici – uno in Gran Bretagna e l’altro negli Stati Uniti e in Messico – che hanno coinvolto più di 45.000 persone, hanno mostrato un’efficacia tra l’89 e il 90% nel ridurre il numero di casi sintomatici di Covid.

L’EMA ha anche osservato che “il ceppo SARS-CoV-2 originale e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta erano i ceppi virali più comuni in circolazione quando gli studi erano in corso”.

L’EMA ha sottolineato che “al momento esistono dati limitati sull’efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron”, osservando che “la sicurezza e l’efficacia del vaccino continueranno a essere monitorate mentre viene utilizzato in tutta l’Unione europea”.

L’azienda statunitense, dal canto suo, si è resa conto che “stava valutando il suo vaccino contro la variante Omicron” e sta ancora lavorando a una versione specifica per combattere questa variante particolarmente infettiva.

Il vaccino Novavax “sosterrà le campagne di vaccinazione negli Stati membri dell’Unione Europea durante una fase critica dell’epidemia”, ha elogiato l’EMA mentre crescevano gli avvertimenti in tutto il mondo sulla diffusione di una variante di Omicron particolarmente infettiva.