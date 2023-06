Gli attacchi degli orchi sono in aumento e nessuno sa perché

I biologi marini stanno attualmente osservando una situazione piuttosto allarmante. Negli ultimi mesi, sempre più navi sono state attaccate dagli orchi. E se dobbiamo credere alle statistiche compilate da Roy Alves, il creatore del sito orche.pt che elencano questi eventi al di fuori della Spagna, la tendenza è al rialzo – una scoperta che solleva molte domande.

Questo ovviamente non rassicura gli equipaggi delle imbarcazioni coinvolte. Perché nonostante il loro aspetto placido, questi maestosi mammiferi marini sono forse i più temibili predatori del pianeta. Non per niente le orche si chiamano delfini Orche (“Killer whales”) in inglese.

Queste vere montagne di muscoli da tre tonnellate, in grado di nuotare a 60 km/h, possono fare enormi danni quando si caricano a tutta velocità. Hanno anche mascelle eccezionalmente forti che sono in grado di tagliare qualsiasi cosa a portata di mano senza il minimo sforzo.

Soprattutto, le orche assassine hanno un’intelligenza eccezionale. Sono in grado di lavorare insieme per eseguire attacchi coordinati con enorme efficienza, utilizzando Strategie molto complesse. Ad esempio, le orche assassine sono già state filmate mentre rompono meticolosamente la banchisa per isolare le foche, prima di generare grandi onde per scacciare le loro vittime indifese dal loro rifugio.

10 attacchi dal 1 giugno

Fortunatamente per noi, le orche assassine non sono state tradizionalmente considerate una minaccia per l’uomo. I marinai hanno anche riferito che alcuni individui si sono avvicinati a imbarcazioni umane senza essere aggressivi, forse per stabilire un contatto, un comportamento già documentato in altre specie come i delfini. In natura, le orche assassine tendono a evitare gli umani come regola generale.

Negli ultimi mesi, tuttavia, la tendenza sembra essersi invertita. Sempre più navigatori incontrano branchi di orche. Ma soprattutto sembrano anche più aggressivi. Mentre i casi di attacchi erano quasi inesistenti prima del 2020, questi brutti incontri stanno diventando più frequenti. secondo Mappa di ElvisDall’inizio di giugno, le barche hanno incontrato orche assassine ogni giorno al largo della Spagna – E 10 di questi contatti sono stati classificati come attacchi.

Questi numeri confermano una tendenza già documentata in precedenza questo studio Dal team del biologo spagnolo Alfredo Lopez Fernandez. Gli autori spiegano che gruppi di orche assassine hanno affondato almeno tre imbarcazioni da diporto negli ultimi anni.

Un cambiamento nel comportamento ha sconcertato i ricercatori. Perché ad oggi quasi tutti i rari casi di attacchi veri e propri sono avvenuti in cattività, negli zoo, un ambiente di vita difficile da sopportare per questi animali abituati a vivere con le loro famiglie in grandi spazi. E non sapevano davvero quale conclusione trarne.

Semplice gioco…o vera vendetta organizzata?

Tuttavia, c’è una premessa interessante. È risaputo che le orche assassine hanno creato sistemi di comunicazione eccezionalmente complessi. Possono scambiare informazioni da un gruppo all’altro e trasmettere questa conoscenza ai loro discendenti. Quindi è davvero possibile che alcuni gruppi di orche abbiano identificato le imbarcazioni umane come minacce e che queste informazioni vengano trasmesse da un gruppo all’altro.

Suggeriscono già che tutto potrebbe essere iniziato con un’orca di nome White Gladis. Quest’ultimo avrebbe assistito a Un momento di agonia critica »; Ad esempio, potrebbe essere stato mutilato dal motore di una barca, come molte balene sfortunate (vedi il nostro articolo). Fu questa disgrazia a provocare il primo attacco, prima che i suoi coetanei iniziassero a imitarlo.

Queste informazioni sono state talvolta gestite in modo molto interessante. I media australiani hanno affermato, ad esempio, che White Gladys era ” Costruisci un esercito per attaccare gli yacht Sebbene la verità sia in realtà più accurata, i ricercatori riconoscono che potrebbero esserci alcuni noccioli di verità in questa spiegazione.

« Non conosciamo l’origine di questo comportamento. Ma l’ipotesi del comportamento difensivo basata sul trauma passato sta diventando ogni giorno più credibile. Spiega la squadra di Lopez Fernandez. “ Questo comportamento può essere trasmesso ai piccoli per semplice imitazione, e poi ad altre orche che lo ritengano importante per la loro sopravvivenza. “, ha aggiunto il ricercatore in un’intervista a Scienza dal vivo.

Altri ricercatori hanno rifiutato questa spiegazione e considerano anche questi attacchi Più curiosità e gioco che vera ostilità. Ma su un punto tutti sono d’accordo: più queste comunicazioni si intensificano, più è importante evidenziare questa situazione.