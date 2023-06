Sur Rhone – È stato aperto un centro di salute mentale

L’ospedale psichiatrico Drôme Viväre ha aperto i suoi nuovi locali nel sud della città.

È la prima apertura appena avvenuta, giovedì 8 giugno, presso il St. Vincent’s Health Center, situato all’ingresso sud della città. In questo nuovo centro sanitario situato ai piedi del vigneto, aOspedale Psichiatrico Drôme Vivarais Le Valmont ha appena aperto un centro psichiatrico, un centro di attività terapeutiche part-time (per adulti e bambini) e un day hospital per adulti. Questi servizi, già esistenti, sono stati finora distribuiti in vari luoghi fatiscenti e scomodi tra Tain-l’Hermitage e Tournon. Ora sono raggruppati nello stesso sito in un edificio di 1.000 metri quadrati2 per adulti e 350 m2 Per bambini e adolescenti.

“Questi nuovi edifici fanno parte di un programma di ristrutturazione e ricostruzione dell’Ospedale Psichiatrico di Monteleger. Consentiranno di accogliere i pazienti in ambienti più accoglienti e confortevoli, collegandosi con altri partner del mondo della salute.Lucy Verhaag, direttrice del Drôme Vivary Hospital, si è rallegrata.

Accoglienza adulti

Tutte le persone con disturbi mentali possono essere accolte in questo luogo. “Il centro per adulti offre un ricevimento senza appuntamento per tutte le persone che vengonodice il dottor Olivier Saladini, che dirige la commissione medica per la creazione dell’ospedale psichiatrico. Per semplici consultazioni sono presenti gli uffici di manutenzione al piano terra. Al piano superiore, c’è un ospedale e diverse stanze per fornire attività di mediazione, come musica, laboratori di espressione creativa, ginnastica o attività fisiche.Il centro per adulti ha accolto 1006 pazienti nel 2022, con cure più o meno intensive in base alle esigenze delle persone.Il team è composto di una segretaria, sette infermiere, e un’infermiera Instabile e uno psicopatico. Due assistenti sociali, un nutrizionista, due psicologi, agenti dei servizi ospedalieri, un dirigente sanitario e due medici.

Cura dell’infanzia e dell’adolescenza

Oltre al Polo di Psichiatria Infantile, l’équipe è composta da un medico, un dirigente sanitario, tre infermiere, una segretaria, un’educatrice dedicata, tre psicologhe, un’assistente sociale, una logopedista e una psicomotricista. Nel 2022 sono accolti 230 pazienti di età compresa tra 0 e 16 anni. Questa équipe si prende cura di diverse situazioni: disturbi dello sviluppo, disturbi della personalità, disturbi del comportamento, difficoltà relazionali… L’assistenza viene fornita o in follow-up individuale o in gruppi di trattamento.

Solo un pezzo rimasto disponibile

Il resto del centro sanitario aprirà gradualmente: dentisti e Apajh (Associazione per adulti e giovani con disabilità) a settembre. E poi via via infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ortopedici, terapisti occupazionali, osteopati, ostetriche… Il comune ha appena ottenuto molto lì che verrà accantonato per l’insediamento dei medici generici. Adesso mancano solo 90 metri2 Disponibile alla vendita. Gli operatori sanitari interessati possono chiamare il numero 06 86 70 02 18.

Maggiori informazioni: al 64 e 68 rue Antoine Sartorio. È aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30. Centro per adulti: 04 75 07 22 58. Centro per bambini e adolescenti: 04 75 06 94 50.