Perché a volte è così difficile dire di no?

psicologia È salutare sapere come stabilire dei limiti e questo dà più valore alle benedizioni.

Alla commessa che ti assicura che questo vestito ti sta bene, al capo che ti sovraccarica di lavoro, al bambino che ordina un altro gelato… lui no. Non è sempre facile dire di no. Esprimendo il proprio disaccordo, alcuni temono di ferire l’interlocutore, di dare una cattiva immagine di sé e, soprattutto, di non piacere.

Questa difficoltà nel dire di no viene spesso dalla prima infanzia. afferma la psicologa Marie Haddou, autrice di Saper dire di no (Leggi, 2014). Durante la sentenza di opposizione del bambino, quella famosa “età del rifiuto” che gli consente di affermarsi già dai due o tre anni, i genitori a volte pronunciano frasi del tipo “Se non obbedisci, non ‘ameremo di più’. .. Inconsciamente, il bambino assocerà quindi il “no” alla perdita dell’amore: anche da adulto si sentirà in colpa per aver detto “no” … »

E così via il caso di alcuni genitori I separati, che hanno figli solo una settimana su due, hanno l’impressione di sopperire alla loro assenza esaudendo tutte le loro richieste, temendo il pensiero di…