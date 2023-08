Gli affitti possono essere nuovamente indicizzati in Vallonia e nelle Fiandre, indipendentemente dal certificato EPB dell’abitazione

Per gli affittuari, la fine delle normative attuali è una brutta notizia. L’Unione degli inquilini stima che la metà degli alloggi in affitto (e di più in alcuni comuni) soffra di uno scarso isolamento. “L’affittuario non ha il diritto di pagare per le raffinerie di energia“Lo dice José García, segretario generale dell’Unione Inquilini. Aggiunge che la misura è ancora necessaria data l’inflazione.”Relativamente forte“.

Opinione comune tra assistenza abitativa e associazioni anti-povertà. “Questo è un brutto segnale alla luce della situazione attuale e della crisi energetica a cui abbiamo assistito, ma con i prezzi dell’energia che continuano ad avere un forte impatto sul reddito familiare.”, afferma Marie-Claude Chenai, responsabile del progetto della Rete vallone contro la povertà.

Le misure adottate lo scorso anno hanno consentito di migliorare gli alloggi più isolati? ““È troppo presto per dirlo.” Abbiamo detto Jose Garcia. “Ma logicamente, penso che i locatori che hanno comunque voluto procedere con l’indicizzazione devono essersi resi conto che c’era un deficit significativo.” […] Devono rendersi conto che è più vantaggioso ristrutturare gli immobili velocemente e ben isolati, soprattutto con l’aiuto che le Regioni forniscono loro.“.

Secondo i numeri dello studio Strategia vallone per il rinnovamento energetico a lungo termine degli edificiRdal 2020, il 37% delle case unifamiliari in Vallonia riceveva il cartello PEB G e il 17% il cartello PEB F. Per gli appartamenti la situazione è meno problematica: il 16% ha ricevuto il cartello PEB G e il 9% la F cartello.