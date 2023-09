L’istruzione superiore è diventata un lusso inaccessibile? “Gli studi sono costosi, ma l’istruzione è sottofinanziata”.

Questo giovedì a Dobbiamo parlare Alla LN24, Julien Ball ha accolto per la prima volta il giovane mago Maxime Croiset, recente medaglia d’oro ai Campionati mondiali di arti dello spettacolo negli Stati Uniti. Ha premiato appositamente la squadra con un trucco magico. Poi, Antonin Marsac (giornalista economico di La Libre) è arrivato sul set di una rubrica per Proximus, che installa la fibra elettrica.

Distribuzione della fibra a Proximus, subappaltatori oppressivi? “Hanno installato la scatola al centro della facciata!”

Successivamente la squadra è arrivata ai dibattiti serali: uno basato sulle notizie scottanti e le azioni della polizia alla Gare du Midi, e l’altro basato sulle notizie sociali, vale a dire il prezzo dell’istruzione superiore.

Operazione di polizia alla stazione Midi, una “operazione propagandistica”?

Sabato scorso la polizia ha effettuato un’operazione su vasta scala alla stazione Gare du Midi di Bruxelles, nell’ambito di misure volte a migliorare la qualità della vita nella zona della stazione. Giovedì ha avuto luogo un nuovo schieramento di polizia, con una sessantina di agenti. Un secondo raid della polizia era stato annunciato in anticipo e ad alcuni sembra più una “trovata di pubbliche relazioni”, che credono che queste misure non daranno frutti a lungo termine. “Devi sapere in quale comunità vuoi vivere e dove vuoi investire. Quando era COVID, dicevamo che non c’erano abbastanza infermieri. Gli agenti di polizia spesso dicono che non ci sono abbastanza agenti per svolgere il lavoro. Poiché stiamo assistendo a una crescente insicurezza, dovremo investire nei posti giusti“, ha detto Michel Casselinbogen, direttore del teatro Le Public, annunciando l’avvio del dibattito. Per quanto riguarda gli altri partecipanti al dibattito, sono necessarie anche persone diverse dagli agenti di polizia per garantire l’ordine e la sicurezza, e questo è il problema principale, secondo la giornalista Emmeline van den Bosch, resta la palese mancanza di risorse della polizia.

Questo pomeriggio alla stazione Midi è avvenuta la “non operazione” organizzata dalla polizia, considerata “sorprendente” dalle associazioni locali.

Per quanto riguarda il Premio per l’Istruzione Superiore, la presidente dell’Unione degli studenti francofoni, Emilia Hochhag, ha dichiarato: “ Lo studio è un diritto“Il che significa per lei che lo studente non dovrebbe lavorare in aggiunta ai suoi studi, il che”Dovrebbe essere il suo primo lavoro“.”Gli studi sono costosi e, peggio ancora, le infrastrutture e gli strumenti sono di scarsa qualità. […] L’istruzione è sottofinanziata“, si è rammaricata particolarmente. Alla discussione ha partecipato anche Michael Fossart, deputato del Parlamento di Bruxelles (Défi).

Infuria la guerra degli alloggi studenteschi: “I prezzi raggiungono i 1.000 euro al mese!”