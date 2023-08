Bates Agricultural Exhibition: evidenzia il settore ovino in rapida espansione

David Jacquemin non è un allevatore professionista. È uno dei 5.000 allevatori dilettanti della Vallonia in un settore in crescita: in 6 anni, il numero di allevatori in Vallonia è aumentato del 30%. “Le pecore ci permettono di produrre carne, lana, latte e di mantenere gli spazi verdi”. Lui spiega. “Attraverso questi sbocchi, l’agricoltore può dirigere la selezione dei suoi raccolti e beneficiare di entrate aggiuntive.”

Spesso ignoriamo che gli allevatori per hobby svolgono un ruolo nella qualità delle razze. David Jacquemin è quindi un allevatore, come altri 500 in Vallonia, il cui lavoro va a vantaggio degli allevatori professionisti. “Ciò significa, ad esempio, che le persone che allevano pecore da carne cercheranno un modello ideale di pecora che abbia caratteristiche di carne abbastanza grandi, e queste pecore permetteranno agli allevatori professionisti di ricreare le caratteristiche che desiderano per la propria produzione di agnelli destinati in particolare per la macellazione”.

mercato in crescita

Ecco perché la passione di Hervian è così utile. In definitiva, dovrebbe incrementare la produzione ovina in Vallonia. “Per quanto riguarda la produzione di agnelli da macello in ogni circostanza.” Definisce l’educatore. “Devi sapere che attualmente produciamo solo il 21% del nostro consumo interno, quindi per un allevatore che vuole diventare professionista e iniziare ad allevare pecore, c’è una certa quota di mercato a sua disposizione.”

I vantaggi delle pecore e i molteplici aspetti del settore saranno illustrati allo Sheep Center organizzato alla fiera Bates con laboratori per il grande pubblico, tra cui uno sulla lana e le sue nuove potenzialità economiche.

Potete trovare tutti i dettagli sulle attività in questa rubrica sulle pecore, e più in generale in questa 33a edizione della Fiera Agricola Bates all’indirizzo: foireagricole.be. La mostra sarà aperta al pubblico sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00.