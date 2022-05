Giroud: Arnaud Démare organizza lo sprint a Messina e apre il suo sportello nel 2022

Arno Demiro (Groupama-FDJ) Ha vinto la gara sprint nelle strade di Messina dove è stato giudicato alla fine della quinta tappa del Giro. Il francese ha ottenuto la sua sesta vittoria al Giro d’Italia, e l’85a della sua carriera. Apre anche il suo sportello nel 2022. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) Sempre a Rose.

Demir, guidato dai suoi compagni di squadra, si è rivelato il più forte e forte. battuto da Mark Cavendish Domenica scorsa si era dimostrato in buona forma. No no prima della linea Fernando Gaviria (Emirati Arabi Uniti Team) e Giacomo Nizzolo (Israele-Premier Tech). Edward Thins (Trek-Segafredo) se 9e et Premier Belge.

Mark Cavendish e altri Caleb Ewan lasciato indietro Portela Mandrazi, dislivello 19 km del 4%. Non possono tornare indietro. Prodotto Alpecin-Fenix Matteo van der Pol lancia questo attacco. Sfortunatamente per loro, l’olandese è stato ostacolato nel pacchetto finale e non è stato in grado di difendere le sue possibilità.

Anche Demar ha dovuto dare il meglio di sé ma è risalito in discesa e ha recuperato un minuto grazie al duro lavoro dei compagni. Demir aveva già vinto nel 2020 in un percorso simile. Quindi la Sicilia gli sta bene. Con sei pacchetti al Giro, si unisce Jack Ankitel e altri Bernard Hinol’altro francese conta sei successi sulle strade italiane.