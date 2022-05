Giro di Norvegia: Marko Haller vince la quarta tappa nella gara sprint, Evenbühl è ancora in testa

Après le one man show di Remco Evenepoel. Apres Le Show One Man Remco Evenpoel (Quick-Step Alpha Vinyl) Ieri, i velocisti si sono incontrati venerdì nella quarta tappa del Tour of Norway. Alla fine del percorso di 232,1 chilometri tra Hovden e Kristiansand, è l’austriaco Marco Haller (Bora Hansgrohe) Che alzò le braccia al cielo. Ha vinto uno sprint prima degli inglesi Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl), norvegese Alexandre Kristof (materiali Intermarchy e Anti-Joubert). Haller non vince dal 2015. Nel complesso, Remco Evenepoel mantiene la sua maglia di capitano a 46 secondi davanti all’australiano Jay Fine (Alpensin-Phoenix) e 1:24 sull’australiano Luke Blabb (Inios Grenadiers).

Ci sono voluti solo una decina di chilometri prima che il breakout di sei uomini prendesse il comando: Camille Bono era accompagnata dallo spagnolo Joel Nicolau, dallo svedese Lucas Eriksson, dal Dean Frederic Maf, dal neozelandese Shane Archbold e dal norvegese Andre Drig.

La loro grande avventura di oltre 200 chilometri si è conclusa a poco a poco sul penultimo circuito locale, a 20 chilometri dal traguardo. Il lavoro di Intermarché-Wanty Gobert non era estraneo a questo. Avevano deciso di percorrere gli 80 km da Kristiansand e sono stati assistiti da Quick-Step Alpha Vinyl. Bonneu è stato l’ultimo a resistere, ma è stato catturato al chilometro 221. Così i corridori possono preparare il loro esercizio preferito. Nathan van Hooydonk ha provato ancora a sorprenderli a 2.500 metri dalla porta, ma senza successo.

Sabato, la quinta e penultima tappa fornirà un quadro ancora più emozionante degli eventi tra Flekkefjord e Sandnes (181,7 km). Questa undicesima edizione si conclude domenica a Stavanger dove comincerà la partenza e il traguardo sarà giudicato dopo 149,3 km. Allora conosceremo il successore degli inglesi Ethan Hayter.