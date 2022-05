Tour de France – Tutto per la maglia verde: Wout Van Aert alza il velo sulle sue ambizioni al Tour

ultime notizieE il Quando la tua versatilità ti permette di sforzarti sul palco del Mont Ventoux e al termine degli Champs Elysees, la maglia verde diventa un traguardo immancabile. Wout van Aert non lo ha nascosto nelle colonneE il Nei commenti riportati da cyclingnews.com Il campione belga sta attualmente affinando i suoi preparativi sulle strade della Sierra Nevada, in Spagna. Mentre la sua squadra Jumbo-Visma atterrerà al Tour de France (1-24 luglio) con l’ambizione di restituire la maglia gialla sulle spalle di Primoz Roglic, il fiammingo afferma che avrà carta bianca per essere pienamente coinvolto nella lotta per il classifica a punti.

“Concentrerò la mia mente sulla maglia verde, che richiede uno sforzo quotidiano, I belgi abbondano. Dovrò prendere punti durante gli sprint centrali, il che è nuovo per me. Dopodiché, avrò bisogno di un po’ di riposo durante le tappe di montagna“.che ha vinto tre tappe durante l’ultimo Grand Buckley ha voluto rassicurarlo del suo impegno nei confronti del suo leader della classifica generale.”Ovviamente sarà diverso (rispetto allo scorso anno), ma più andiamo verso la fine del turno, più la squadra potrà contare sul mio supporto.“.

Coccolato nel campo base Jumbo-Visma d’alta quota, Van Aert ha colto l’occasione per ricostruire la sua forma, uno che non ha più pettorali dai tempi di Liegi-Bastogne-Liegi. Il prossimo obiettivo del belga, a breve, potrebbe essere Dauphiny. secondo HLNTuttavia, le possibilità di vedere Van Aert prendere il via dell’evento sono scarse, anche se quest’ultimo ha sottolineato l’importanza della gara”.Utile per la penetrazione della squadra, a pochi passi dal round. Il Dauphiné è una gara importante ed è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ci sono stato. Ci saranno anche alcuni arrivi in ​​montagna dove probabilmente ci sarà uno sprint. “

Nella sua riunione di luglio, la WVA ha annullato la cronometro di inaugurazione a Copenaghen, che “Spero di vincere“Una volta che non dovrebbe vincere è il mondiale. Dopo aver raddoppiato nel 2020 e nel 2021, questa volta il belga ha intenzione di scommettere tutto nelle corse su strada”.Ci siamo posti una serie di obiettivi all’inizio di quest’anno e le corse su strada (mondiali, ndr) sono sicuramente uno di questi, Lui ricorda. È una priorità. Ho imparato l’anno scorso che era difficile concentrarsi su entrambiPer vedere se la situazione ripaga per coloro che corrono disperatamente dietro alla loro prima giacca iridescente.

Wout van Aert durante il periodo di prova della Coppa del Mondo 2021 credito: Getty Images

