Ultime chiacchiere di calciomercato e mercato 29/06: Lukaku – Vanheusden – Vertessen – Vorogovskiy – Badji – Baeten – Rice – Onana

Finalmente una buona notizia nella finestra di mercato per l’Anderlecht!

L’Anderlecht ha subito battute d’arresto e partenze all’inizio del mercato estivo. Fortunatamente, Mauves sembra finalmente tenere la corda su un certo file. (Per saperne di più)

Ha un buon profumo allo Standard in relazione all’arrivo di Zinho Vanheusden

Lo Standard vuole tentare un buon tiro con il ritorno del suo ex capitano, Zenho Vanheusden. Secondo le ultime informazioni, Defender si sta avvicinando sempre di più a Roach. (Per saperne di più)

Costoso per l’Unione, può tornare in un grande club belga!

Molte squadre della Pro League hanno ancora bisogno dei belgi. Più di ogni altra cosa, cercano buoni giocatori. Sul mercato ce n’è uno che spunta tutte queste caselle e si è mostrato in campionato in questa stagione. (Per saperne di più)

azienda? Spagna? Fiducia diretta di Jean Botez nel suo futuro

Se l’Anversa ha ottenuto la doppietta in questa stagione, il merito va in gran parte a Jean Botez. Il portiere ha fatto un ottimo lavoro. Il 28, potrebbe essere il momento per lui di voltare pagina. (Per saperne di più)

Seconda partenza di mercato per La Gantoise

Le cose cambieranno quest’estate a La Gantoise. Insieme alla latta Emmanuel Gift Orban, il bufalo vorrà rinforzarsi il più possibile per tenere il passo. (Per saperne di più)

Il motivo per cui Amadou Onana costa più del previsto

Dopo una prima stagione di successo con la maglia dell’Everton, il diavolo rosso Amadou Onana (21) ha fatto scalpore in Inghilterra. (Per saperne di più)

Lukaku resterà all’Inter? La speranza è rinata per il belga

La saga di Romelu Lukaku è ancora agli inizi. Il Red Devil è in prestito dal Chelsea all’Inter, dove vorrebbe restare. Il problema è che il Chelsea non vuole sentire parlare di alcun prestito che è stato valutato per vendere quest’estate. (Per saperne di più)

Il Manchester City potrebbe vedere una pepita trasferirsi in Belgio

Lommel ha già ricevuto più volte in passato un giocatore dal Manchester City, considerato troppo caro per il Belgio. La storia può ripetersi. (Per saperne di più)

Un barlume di speranza per il criterio di trasferimento di Thibaut Payton?

Lo Standard de Liège e la sua dirigenza sportiva sono molto attivi in ​​questa finestra di mercato estiva e vogliono trovare buoni affari. (Per saperne di più)

Lo Charleroi vuole trasferire Youssef Badji

Lo Charleroi, dopo essere arrivato tre giorni in estate, vuole completare un nuovo trasferimento in entrata. Per questo, Carolus doveva essere creativa. (Per saperne di più)

Jan Vorogovsky (RWDM) all’inizio?

Una pedina importante in RWDM per un anno e mezzo, Yan Vorogovskiy (26) potrebbe lasciare il club di Bruxelles come parte della finestra di mercato estiva. (Per saperne di più)

Le ultime indiscrezioni su trasferimenti e trasferimenti 28/06 Le ultime indiscrezioni su trasferimenti e trasferimenti 30/06