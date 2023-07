Formula E: Jake Dennis vince a Roma e conquista il titolo mondiale, Stoffel Vandoorne 8°

Jake Dennis (Avalanche Andretti) domenica ha corso una corsa stellare nella classifica del campionato mondiale di Formula E vincendo il secondo E-Prix di Roma, il penultimo round della stagione di Formula E.

Partito dalla pole position, il pilota britannico ha corso al comando per 24 giri dominando le strade di Roma. Ha vinto il vantaggio Nato normanno et al Sam Uccello. Stoffel Vandoorne11° al sabato e 18° in griglia, hanno compiuto una discreta rimonta conquistando un soddisfacente ottavo posto visto il contesto.

L’evento più importante della giornata è avvenuto nei primi giri di gara. Leader del campionato del mondo Nick Cassidy È stato ferito dal suo connazionale Mitch EvansTerzo posto nel campionato del mondo. Evans è stato costretto al ritiro mentre Cassidy è stato in grado di ripartire ma ha perso molto tempo nell’incidente per finire 13 °.

Nella classifica iridata avvantaggia Jake Dennis. Con 194 punti sul cronometro, il britannico ha un buon margine di 23 punti su Nick Cassidy (171 punti) e 43 punti su Mitch Evans (151 punti). Qualcosa su cui essere ottimisti alla luce degli ultimi due round della stagione in programma tra due settimane a Londra.