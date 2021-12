Una buona cosa. Due mesi dopo, Jill, che è stata ricevuta il 29 settembre, ha trovato il suo acquirente lunedì scorso come parte di un piano di smaltimento. Delle cinque offerte depositate presso il Tribunale degli affari di Lione, tre sono indipendenti. ATI (con sede in Cina) ha proposto di costruire il marchio in Cina, ma non nel settore del lusso. Ansgsar (un investitore russo con sede in Russia) senza esperienza nelle operazioni di Jill aveva una forte conoscenza del settore con Z One International. Infine, il Gruppo Nekma è un fondo di investimento con sede a Dubai (con filiali a Parigi e Milano) affiliato alla società di consulenza italiana per la ristrutturazione FAI (Futuro All’Impresa) e dispone di un investimento giudiziario. È, con il supporto dei dirigenti del tribunale (AJ Partenaires e FHB), il rappresentante legale e il giudice-commissario. Il Gruppo Nekma ha impegni per oltre 1 miliardo e ha finanziato oltre 60 società in tutto il mondo, molte delle quali in Francia e circa 20 investimenti in capitale di rischio.

Negma-FAI Dantem ha fatto il cambio con la grande mole della sua offerta, mettendo sul tavolo 2.2.4 milioni per riacquistare asset e promettendo di investire 20 milioni di nei prossimi cinque anni. “Creare un nuovo team francese nel settore del lusso con Jill come pilastro di un progetto ambizioso ma serio per toccare tutte le funzioni della vita quotidiana dei clienti”. Operativa da 16 mesi e con sede a Dordilli, la principale base produttiva è determinata ad accogliere 70 buyer (circa 30 partenze). Tutela anche l’importante filiale italiana di Jill. Secondo Laurent Schimel, non sarà più un leader nella nuova società, ma manterrà una posizione di dipendente nella nuova struttura guidata da Giuseppe Di Nuccio, ex direttore di Giorgio Armani, Burberry e Barbari Bui.

100 milioni di euro in 5 anni

Per coloro che sono stati licenziati, Nekma-FAI BSE (Employment Guarantee Scheme) ha offerto $ .000 100.000 con reimpiego di 24 mesi come priorità. In effetti, i nuovi proprietari di Jill prevedono di assumere circa 30 persone nei prossimi tre anni, a seconda del piano aziendale e del piano industriale. Fornisce un’estensione dell’officina Tortilly. In termini di performance, i buyer prevedono di mantenere un fatturato di % 30 milioni con un 10% di EBITDA a breve termine, con un obiettivo a 5 anni di € 100 milioni di fatturato e 15% di EBITDA.

Fondato nel 1965 da Alain Shimmel, ha iniziato a gestire un laboratorio di abbigliamento a Croix-Rose prima di stabilirsi a Jill 9.e Distretto e sperimenta uno sviluppo internazionale impressionante, negli Stati Uniti o in Russia. Il giorno in cui fu assassinato nel 1980, John Lennon indossava una giacca di gelatina. Inoltre, da parte russa, Vladimir Putin è fedele al marchio di Lione.

La Maison Zilli non si è opposta alle conseguenze dell’emergenza sanitaria dopo il primo avvertimento nel 2016, che lo ha visto passare attraverso la cassetta di sicurezza con un piano di sicurezza approvato nel 2017: il famoso marchio lionese è stato gravemente colpito. Viaggi internazionali. Il suo fatturato dovrebbe scendere da 49 milioni di euro nel 2019 a 31,4 milioni di euro nel 2020. Alain e Laurent Schimmel non sono stati in grado di continuare a rimborsare il proprio debito nell’ambito del programma di sicurezza e privato di PGE (prestito governativo – garantito). Il Lione ha chiesto la protezione della corte d’affari annunciando il suo mancato pagamento lo scorso settembre. Due mesi dopo, Jill può “Ricomincia” Come si aspettava Laurent Shimmel alla fine dell’estate. “Abbiamo vissuto un processo con tante emozioni in tribunale, Dice Maître Nicolas Bès, avvocato della famiglia Schimel. Alain Schimel ci ha fatto piangere accettando la piena responsabilità della situazione e affermando che con la loro conoscenza approfondita del business, possono aiutare gli acquirenti.. L’avventura di Jill continua.