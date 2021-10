Britney Spears avverte la famiglia di cosa temere se rilasciano un’intervista

“Non ho fatto niente come sono stata trattata negli ultimi 13 anni”, ha scritto la Spears, criticando aspramente il conservatorismo che ha permesso a suo padre Jamie Spears e ad altri di controllare la sua vita. “Sono disgustato da questo ambiente e voglio vivere in un altro paese”, ha aggiunto il cantante 39enne.

“Se mai dovessi fare un’intervista, che il Signore abbia pietà dell’anima della mia famiglia!!!” Quando la pop star è stata ricoverata in ospedale per una valutazione psichiatrica nel 2008, ha scritto un lungo articolo che descriveva le sue restrizioni, le sue paure e la sua confusione.

Jamie Spears è stato licenziato come difensore il mese scorso Accuse di abuso Da sua figlia. Il giudice deciderà se smantellare la difesa a novembre.

Spears rivela nella sua imminente uscita che ha “paura di fare qualcosa di sbagliato” e che “ci sono molte cose che mi spaventano” i fotografi paparazzi.

“È come se volessero che facessi qualcosa di folle”, ha scritto.

Spears ha spiegato che c’è un enorme albero di Natale nella foto che ha condiviso online.

“Sto festeggiando il Natale all’inizio di quest’anno… perché no??? !!!” Lei chiese. “Credo che qualsiasi ragione per vedere più felicità nella vita sia una buona idea… Non è un segreto che l’ho incontrata in passato. Quindi potrei dover fare le cose in modo leggermente diverso da ora in poi!!!”