Giorgio Chiellini, inno per la gioia del giocatore italiano

Il capo e leader della difesa italiana sta senza dubbio vivendo la sua ultima partita importante in nazionale. Con una gioia contagiosa e una voglia frenetica di vincere il suo primo grande titolo internazionale.

Ha annuito a Romelu Lukaku durante l’esperimento e si è esibito contro Jordi Alba. A Euro, il giocatore senior Giorgio Ciellini ha un’esplosione che potrebbe essere il suo ultimo big match con l’Italia, e sogna di finire lo spettacolo dei trofei a Wembley domenica (21:00). “Finalmente buono? Se veniamo a Wembley ne riparleremo…Un mese prima della prima partita contro la Turchia, Chillini sorrideva già così. Un giornalista gli ha chiesto se la partita sarebbe stata definitiva.BeneVincere un titolo internazionale a quasi 37 anni.

Il “Torre Penny»(Agosto 1984) ha collezionato titoli nazionali: nove volte campione italiano e vincitore di cinque trofei italiani con la Juventus, campionessa anche in 2a e 3a divisione. Ma quando si tratta di competizioni internazionali, il suo record di vittorie di un solo titolo europeo under 19 è quasi vuoto…. Ha perso contro la Juvo in Euro (2012), insieme al Nacional in Champions League (2017). Le due finali che ha giocato. Da giovane non è stato selezionato per i Mondiali 2006, vinti dall’Italia.

Il miglior giocatore di Giorgio Chiellini alla Juventus (2004-2021)

Resti di energia e buon umore

Questa potrebbe essere la sua ultima grande occasione con la maglia di Assuro visto che il suo fisico appare sempre più fragile. Ottobre sembra essere l’ultimo quarto, il meno importante trofeo della Società delle Nazioni, e la Coppa del Mondo 2022 è ancora lontana. Ma se sente qualche pressione, non si manifesterà. Dall’inizio della partita, il capitano Leonardo Bonucci, con 111 selezioni, ha mostrato una calma imbattuta, l’ultimo sopravvissuto con lui nella finale 2012 contro la Spagna (0-4). Ma soprattutto, “Cattiva sicurezzaCon energia e buon umore fin dal primo gioco, ha stretto i pugni mentre cercava di conquistare i predecessori avversari.

Lo stato di Sialkot è arrivato all’euro”Eccessiva voglia di ricostruire“, Dopo la sconfitta delle qualificazioni ai Mondiali 2018:”Non possiamo dimenticarlo, ma la delusione ha saputo trasformarsi in eccitazione“, ha detto. Di fronte ai turchi (3-0), questa voglia di rivincita era chiara. , Ma il VAR ha negato per una mano, prima che lasciasse la sua famiglia con un infortunio muscolare.Vecchio», Con uno sguardo severo, Kevin de Bruyne è stato deliziato da un sorriso raggiante dopo aver affrontato nessuno dei suoi colpi estremi.

ioPompierePiuttosto che dare fuoco

E contro il capitano della Spagna Jordi Alba, prima degli shootout per vincere le semifinali, ha ribaltato lo spettacolo. Davanti alle telecamere Siallini ha regalato un piattino al collega e all’improvviso lo ha visto abbracciarlo. Lo spagnolo, molto nervoso, sembrava disarmato di fronte a questo italiano a molla. Sealini nega questo euro con il sollievo e la leggerezza di chi pensava che la festa si sarebbe svolta senza di lui.

Essendo stato infortunato per gran parte della stagione precedente, potrebbe non essere stato in grado di competere agli Europei l’anno scorso e ha approfittato del rinvio di un anno, doveri infettivi, per rimettersi in piedi. Il silenzio che condivide con i suoi soci: “Il mio ruolo è quello di pompiere, per ridurre la presenza di tensione. Non c’è bisogno di aumentare la pressione, l’adrenalina arriverà automaticamenteDetto prima dei turni. Il suo futuro in un club non lo preoccupava.

Se vuole estendere l’avventura alla Juventus per cui milita dal 2005, dal 30 giugno è ufficialmente senza club. “Queste sono le dinamiche di un anno strano. Ma stiamo tranquilli, penso che Messi sia più di me.