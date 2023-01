Gears of War ottiene il trattamento del gioco arcade

Sappiamo che molti di voi hanno chiesto un nuovo gioco di Gears of War, e ora è stato finalmente annunciato. Beh, almeno in un certo senso. Come rivelato su Steamforged Twitter, il gioco di carte Gears of War è stato ora confermato.

Verrà lanciato entro la fine dell’anno e, a giudicare dalle prime immagini, sembra che la guerra contro Sera sia in corso e gli involucri saranno una parte importante del gioco, anche sotto forma di gioco di carte. Ci vediamo così per te Iscriviti per ulteriori informazioni e, naturalmente, ti faremo sapere ulteriori informazioni non appena verranno rivelate.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale del gioco di carte.

Le voci sono vere… Gears of War: The Card Game è in arrivo. Ti unirai alla coalizione di governi organizzati e manderai in azione Marcus Fenix ​​​​e Dominic Santiago, o guiderai l’Orda di Locuste e scatenerai il fantastico potere del mostruoso Bromac? Un cadavere che ti attacchi prima che tu lo colpisca quando sei più vulnerabile? La scelta sarà nelle tue mani.”