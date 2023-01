Quest’anno è previsto un nuovo grande modello di HomePod

Lo scorso giugno, ci ha detto Mark Gurman Questo è un fantastico nuovo modello di HomePod Era in lavorazione e la sua commercializzazione sarebbe avvenuta alla fine del 2022 o all’inizio dell’anno 2023. Apple ha mancato il traguardo delle vacanze di fine anno ma il nuovo HomePod sarà ancora nei tubi, assicura Mark Gurman nelle colonne bloomberg. Il giornalista non si azzarda più ad annunciare le scadenze: sarà per quest’anno, ma per ora non ne sapremo di più.

A fronte di scarse vendite soprattutto a causa del prezzo molto elevato (329 euro), l’originale HomePod È stato ritirato dalla vendita Un paio di anni fa, Apple si è concentrata sul più piccolo e conveniente HomePod mini (99 euro). Per riportarlo indietro, il grande HomePod sarà offerto a un prezzo più indulgente. Il design sarà quasi identico a quello dell’HomePod originale, con un nuovo schermo sopra l’altoparlante e un nuovo chip (Apple S8).

Anche Apple lo avrà nelle sue scatole Un piccolo aggiornamento per HomePod miniMark Gurman lo ha detto lo scorso agosto senza dare alcuna indicazione sugli sviluppi previsti, ma da allora il giornalista non ci ha dato notizie su questo progetto.