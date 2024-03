Gand-Wevelgem femminile: anche se non vince, Lotte Kubicki è pronta per una tripletta al Giro delle Fiandre

Un arcobaleno ha brillato questa domenica tra Ypres e Wevelgem. Con due fuochi d'artificio di alto livello: Mathieu van der Poel per gli uomini e Lotte Kopecky per le donne. I portatori della maglia di campione del mondo hanno reso la gara difficile ma non l'hanno vinta. Per la prima volta dall'inizio della stagione il fiandrese non è salito sul podio. Dopo aver vinto l'UAE Tour, è arrivata seconda nel Trofeo Nieuwsblad e Binda e ha vinto la Strade Bianche e la Nokere.

Donne di Ghent-Wevelgem: Lorena Webbs vince la finale fotografica Domenica si è dovuta accontentare del 19° posto dopo essersi sacrificata per la compagna di squadra Lorena Whipps. Ma era ovunque, ovunque. Nei grandi attacchi, nelle morene o in montagna. Prima di lanciare Lorena Frusta verso la vittoria. “Sono contento di come è andata la garaÈ stata sospesa all'arrivo. “Ad un certo punto eravamo tre in un gruppo forte davanti, con Lorena Whipps e Marilyn Rosser. Ma Elisa Balsamo non c'era e contro la Lidl-Trek è stata complicata. Sappiamo che la Gent-Wevelgem finisce spesso in volata. Sapevamo anche che non sarebbe stato facile contro Balsamo, che la settimana scorsa mi aveva battuto in Coppa Penda. Ma Lorena sapeva come portare a termine il lavoro. Ha lavorato volentieri per Wiebes: ne ha fatto un grande obiettivo. Lotte Kopecky ha in vista la sua terza vittoria consecutiva al Giro delle Fiandre.