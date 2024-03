Dinamite OHL Genk a Dune Drive, Standard vittorioso a Slicein!

Dopo il punteggio perso, 5-0, che le donne della RSCA hanno inflitto alla YLA nel primo pomeriggio al Lotto Park (vedi Notizie di calcio: https://tinyurl.com/5tpb9yjb), l'Oud-Heverlee Louvain ha colpito più duramente contro la Genk Women, 8-0 (!) sabato sera a Den Dreef, per conto della prima giornata di qualificazione 1 della Women's Super League.

Anche lo Standard Femina non è stato avaro di gol, ma è stato meno vorace, 3-0, contro La Jeantoise.

I lovaniani hanno subito preso il controllo con un gol segnato dall'islandese Delia Sommers nei primi dieci minuti (6), prima che l'olandese Nikki van Dijk raddoppiasse (35).

Nel secondo tempo, i Limburger non hanno avuto voce in capitolo poiché i giocatori dell'OHL hanno segnato una serie di gol con Dijk per la doppietta (47) e Sommers per la quadrupla, compreso un calcio di rigore (50, 63, 82) e Sari Kiss (52).

Senza pietà, Levanest ha segnato l'ottavo e ultimo gol negli ultimi minuti della partita (Marie Detroyer, 90').

L'OHL e lo Standard sono a pari merito con un punto di vantaggio sull'Anderlecht

Meriem Tolouba ha aperto le marcature per il Liégeoises nel primo tempo (19esimo) a Slessine.

Zoe van Eende ha segnato il secondo gol dello Standard Femina al 63', prima che Noemi Gilders portasse il punteggio sul 3-0 all'84'.

Le squadre OHL e Standard sono a pari merito con 25 punti, un punto dietro l'Anderlecht, in testa alla classifica.

Klopp YLA (16 punti), La Jeantoise (15 punti) e Genk (15 punti) hanno completato i primi sei.

Nei Playoff 2 Woluwé e Michelen hanno optato per la retrocessione volontaria e non ci sono stati più problemi.

Sabato Zulte Wargem e Mechelen hanno pareggiato 1-1, mentre venerdì lo Charleroi ha vinto 2-1 sulla Femina Wolloy.