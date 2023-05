Famiglia belga disgustata dopo il volo Ryanair: “La console di gioco è stata tenuta dall’equipaggio di volo”

Al ritorno dalle vacanze, una famiglia di belgi stava aspettando i propri bagagli vicino al nastro trasportatore sfoggiando borse quando ha notato che la console di gioco Nintendo di Juha era rimasta sull’aereo. In Belang Van Limburg, l’antenato della famiglia fornisce maggiori dettagli: “ULa famiglia è venuta in coda prima di noi sull’aereo per dirci di aver visto un Nintendo di Juha e di averlo consegnato a un assistente di volo Ryanair. Ma i dipendenti di Ryanair hanno dichiarato di non aver trovato nulla sull’aereo, né di aver ricevuto nulla da nessuno.

mentire ? Secondo il nonno,Potrebbe solo significare che la console di gioco è stata tenuta dall'equipaggio di volo. È un dispositivo da € 290 e un pacchetto di gioco da € 440. Vorremmo un risarcimento". Da parte sua, la compagnia aerea ha dato una risposta ai nostri colleghi di lingua olandese: "È responsabilità di ciascun passeggero assicurarsi che tutti gli effetti personali siano con sé quando si lascia l'aeromobile. Se gli oggetti vengono lasciati sull'aereo, verranno restituiti all'aeroporto. Così l'azienda ha incoraggiato Juha e la sua famiglia a recarsi all'aeroporto di Colonia. A sua volta, l'aeroporto ha rifiutato ogni responsabilità. All'ultimo tentativo, la famiglia ha contattato il portiere Wesage. "Abbiamo davvero fatto tutto il possibile. Nintendo non trovato. È stata vista l'ultima volta mentre veniva consegnata a un assistente di voloLa società ha confermato, ma Juha non ha ancora riavuto la sua console.