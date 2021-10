Frank Lebov e le sue parole per descrivere Hakim Ziyech contro il Southampton

Il Chelsea ha battuto il Southampton negli ottavi di Coppa di Lega. I Blues sono stati neutralizzati dai Saints durante 90 minuti di gioco e costretti ai calci di rigore per strappare la vittoria.

In questa partita, l’allenatore Thomas Tuchel ha dato ad Hakim Ziyech l’opportunità di iniziare ad attaccare. Per il suo ritorno da giocatore, il marocchino ha giocato al fianco di Ross Barkley servendo come satellite per l’attaccante Kai Havertz. L’Atlas Lion ha prodotto una versione soddisfacente, ma mancava di partite e ritmo, venendo sostituito dopo 67 minuti per far posto a Mason Mount.

Dopo che lo scontro si è concluso a Stamford Bridge, il pensionato Frank Lebov ha fatto un breve commento riassumendo la prestazione del marocchino in una parola. “In questa partita il Chelsea ha usato una nuova difesa e non aveva molta esperienza. Ho visto giocare bene anche Kovacic e Ziyech, volte. “

Come promemoria, Hakim Ziyech ha perso fiducia da quando si è infortunato alla spalla e non è stato convocato con gli Atlas Lions. Il nazionale marocchino ha ripreso la competizione contro il Villarreal, ma non sembra aver ritrovato stabilità. Finora, l’ex stella dell’Ajax ha giocato solo otto partite, segnato un gol e fornito un assist.

Anche l’allenatore Tuchel ha ammesso i problemi di Ziyech. La scorsa settimana ha spiegato che “Prima è stato in campo e ha segnato e poi si è infortunato nella partita di Supercoppa, e da lì ho sentito che gli è costato caro perché forse anche oggi non mi sento al 100% a mio agio con la sua spalla.“

” Sentivo che, sebbene potesse non essere doloroso, qualcosa stava limitando i suoi movimenti e la sua libertà di muoversi e girare, accelerare e rallentare. Penso che abbia bisogno di tempo e pazienza per tornare in squadra. “

“Hakim stava giocando un ruolo importante nella post-season, ma potrebbe aver perso fiducia o fiducia”.