François, fisioterapista di 28 anni, vuole uno stipendio migliore nel suo lavoro: “Dovremmo ottenere un totale di 40 euro a seduta”.

François, fisioterapista a Bruxelles, vuole una paga migliore. Il nuovo accordo imposto dall'Enami, che fissa prezzo e risarcimento per il paziente, non lo soddisfa. Con questo accordo, secondo lui, la sua professione non viene sufficientemente riconosciuta. I fisioterapisti sceglieranno di deregolamentare e fissare le proprie tariffe? L'Associazione professionale di difesa dei fisioterapisti (AXON) sta valutando la situazione.

François lavora da due anni come fisioterapista nella regione di Bruxelles. Per le sue sedute necessita del prezzo praticato dall'ENAMI e di un'assicurazione sanitaria e di indennità.

Per il fisioterapista il nuovo accordo non può competere con il costo della vita. “Per un giovane che inizia la carriera diventa difficile dal punto di vista economico, perché gli onorari non tengono il passo con l'inflazione e con gli aumenti che ottengono gli altri professionisti della salute. I logopedisti, ad esempio, guadagnano 36 euro per 30 minuti. Noi guadagniamo 30 euro.” Gratis, perché prima ancora di poter lavorare, devi pagare i contributi trimestrali e l'affitto. Questo diventa frustrante per alcuni fisioterapisti”.

Per guadagnarsi una vita migliore, François può prendere in considerazione l'idea di infrangere le regole e farsi pagare quello che vuole. Il problema per lui è che i suoi pazienti riceveranno meno risarcimenti. “La sospensione del servizio è la soluzione di cui parlano di più i fisioterapisti in Belgio, cioè trovare un modo per fare pressione su Enami e rivalutare adeguatamente gli onorari. Il problema è che se lo facciamo, si abbasserà il tasso di rimborso per i nostri pazienti: potremmo metterli in una situazione precaria oppure “riduciamo il loro accesso alle cure”.

Secondo lui è chiaro che la sua professione soffre del mancato riconoscimento da parte delle autorità.

“È difficile mantenere il morale. Ciò che spesso ci fa andare avanti è riconoscere i pazienti, essere in grado di curarli e vedere che stanno meglio. Ma è molto difficile rimanere motivati ​​e fornire cure di alta qualità, quando abbiamo grandi giorni.” Siamo costretti a lavorare in gran numero per cercare di guadagnarci da vivere. Alcuni dei miei colleghi, miei fratelli e sorelle, sono completamente frustrati. Restiamo uniti perché siamo flessibili e amiamo il nostro lavoro. Ma non “non siamo stati abbastanza riconosciuti e già cominciamo a soffrirne”.