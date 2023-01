Come Tesla, Lucid sta abbassando il prezzo delle sue auto elettriche

Provare Lucid Air? Costruisci la tua Lucid Air o richiedi una prova gratuita.

Di fronte a un calo generale del mercato dei veicoli elettrici, Lucid sta seguendo l’esempio. La berlina vede il suo prezzo scendere di 7.500 dollari.

La volatilità del mercato automobilistico è spesso negativa, ma le dinamiche sono talvolta positive per i consumatori. dopo Tesla, Che ha ridotto il prezzo della Model 3 di oltre 13.000 euroAltri produttori si allineano.

Sapevamo già che i produttori asiatici Xpeng e VinFast intendono seguire l’esempio. D’ora in poi, è il produttore statunitense-saudita, Lucid Motors, che sta approfittando della fortuna e abbasserà i prezzi.

Ovviamente si tratta della Lucid Air, la sua berlina elettrica, che sta nuovamente scendendo di prezzo. Tuttavia, la piccola originalità non sono i prezzi dei futuri acquirenti che cadono. In effetti, Lucid riduce le attuali tariffe di noleggio.

Con effetto immediato, i clienti che noleggiano un Lucid Air tramite Lucid Financial Services riceveranno una riduzione automatica di $ 7.500 in riduzione dei costi.ha scritto la società in una lettera. “Approfittando di questo sconto, i clienti avranno pagamenti mensili inferiori. Come sempre, siamo felici di sognare il futuro con te.”Lucid ha concluso, riferendosi al suo logo.



