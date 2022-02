3 punti forti della Dacia Jogger à la suite de notre essai

Zapping Autonews Skoda Enyaq Coupé iV RS (2022): il SUV coupé elettrico e sportivo in video

C’est le véhicule sept places le moins cher du marché, il remplace à la fois le monospace Lodgy et l’ancien break Logan MCV, qui n’était plus au catalog. Avec 4,55 mètres de long, il reprend la moitié avant de la Sandero Stepway et y adjoint une moitié arrière totalement nouvelle. 45 cm plus long que la citadine surélevée, il devient un break compact surélevé mais conserve logiquement la plate-forme CMF-B de la dernière Clio V. L’empattement grimpe jusqu’à 2,90 mètres alors que la garde au sol atteint 20 cm, presque celle du Duster (22 cm), qui, barres de toit includes, est aussi haut avec 1,69 m sous la toise. La coupure entre avant et arrière s’observe après la porte Conducteur, au niveau du montant central, où un décroché marque la différence de taille des portes avant et arrière et permet d’éviter l’investissement dans avans de avant Voici les trois principaux points forts du Dacia Jogger.

Il prezzo

A partire da 14 990 € avec cinq places, c’est equivalente al prezzo d’accesso di Duster o al prezzo di Sandero Stepway dotée de la finition supérieure “Confort”. Le Jogger sept places demande au moins 15 750 €. Cela représente une place à 2 250 €, ce que seule la Sandero de base parvient à battre, mais avec un moteur 65 ch moins performant (1 998 €/place).

Toutes les finitions et motorisations proponent le choix en cinq et sept places, une opzione a 750 € (760 € sur l’entrée de gamme). Et comme souvent chez Dacia, les client plébiscitent le versioni les mieux dotées. En sélectionnant la configurazione la plus onereuse, il prezzo richiesto non è passato al momento del 20 800 € hors accessoires éventuels.

Lo spazio

Le Dacia Jogger veut séduire les familles. Alors il concentre ses effort sur une modularité et un agencement de son espace intérieur mûrement réfléchi. Chaque rangée de sièges est surélevée par rapport à celle qui precède, pour una visione de la route ottimale à chaque niveau. 55 mm sont ajoutés entre le deuxième et le premier ha suonato. Les occupants de la banquette ont alors l’impression d’être aussi haut que dans un SUV, positionnés 64 mm plus haut que dans la Sandero Stepway. Les enfants peuvent ainsi voir la route. La troisième rangée est relevée de 25 mm par rapport à la deuxième.

Les deuxièmes et troisièmes rangées se rabattent au niveau du dossier puis de l’assise, basculant vers l’avant. Cela permet un accès aisé tout à l’arrière et, pour le rang du fond, autorise un gain de coffre sans ritirato totalement les sièges, soit 565 litri de volume de chargement. En les retirant, a disposizione da 696 litri. Le Jogger cinq places et son plancher dépourvu des crochets d’arrimage, fait un tout petit peu mieux : 708 litri. In modalità “carico”, il volume passa a 1 819 litri (1 807 litri per la versione posti fissi). Retirer les sièges du dernier rang est facile depuis le coffre, en trois mouvements. Ils ne pèsent que 10 kg chacun et ne sont relativiment pas trop encombrants. Lorsqu’ils sont en place, il reste 160 litri.

Le plus étonnant concerne l’espace disponible à chaque siège. Sett adulti peuvent tenir, même à l’arrière, avec des cavités sous la banquette pour les pieds, de larges accoudoirs en plastique et de grandis custodes qui s’entrebaillent pour laisser passer l’air au besoin. Les tibias touchent les dossiers mais cela reste accettabile et la garde au toit n’est même pas un problème. Un tour de force de la part de Dacia.

Attrezzatura

Il tuo viaggio è superiore alla quantità di apparecchiature e la nuova tecnologia dei modelli Dacia rapportés aux prix auxquels ils sont commercialisés.

La connessione del telefono par Android Auto et Mela CarPlay è un esempio per l’effetto senza fil selon la finition quand des marques generalists n’en proponent qu’une version filaire sur des véhicules récents et de catégories supérieures.

On peut égallement bénéficier de la surveillance des angles morts, des clés mains-libres o de la caméra de recul. Les feux de croisement, à l’instar des feux de jour, sont par ailleurs à LED en série, dès le tarif d’accès.

Ce qui pourrait vous faire hésiter

Il n’y a pas vraiment d’hésitations à avoir lorsque l’on recherche un véhicule neuf à sept places le moins cher possible. Peut-être un peu plus sur le choix de la motorisation, en function de ses besoins.

Le bloc 1.0 ECO-G 100 ch, in grado di funzionare indifféremment à l’essence et au GPL, au moyen de due réservoirs, est suffisamment souple à bas régime et corrispondenti au bloc fourni sans supplement tarifaire. Sa bicarburation est tentante pour réaliser des economies à l’usage, grâce au GPL. En revanche, les parcours autoroutiers, à plus forte raison lorsqu’ils sont effectués chargés, à sept par exemple, poussent à préférer le bloc TCe 110 ch, trois cylindres égallement mais 100%. sans-p L’est facturé 500 € de plus (510 € en entrée de gamme) et se montre moins à la peine sur voies rapides. Son injection directe peut laisser espérer une légère baisse des consommations, mais peu sensible.

Dans les deux cas, on retrouve des commandes semblables à celles de la Sandero, avec un pédalier haut et une longue course de pédale d’embrayage, accompagnés d’un levier de vitesses parfois accrocheur ainsi qu’surular suspension les é ferme les é marquees . La sellerie se dote d’une densité de mousse réduite. L’agrément général demeure très satisfaisant, voire remarquable pour le prix.