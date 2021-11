Francia: martedì Eric Zemmour annuncerà la sua candidatura alle elezioni presidenziali

La stessa fonte ha detto lunedì sera che “un messaggio ai francesi” andrà in onda “sui nostri social network”, seguito dalle otto di sera su TF1, confermando le informazioni ricevute da diversi media. I membri del suo team hanno già twittato #Zemmourcandidat.

A quattro mesi e mezzo dalle elezioni, l’ex caporedattore di Figaro e CNews, ossessionato da immigrazione e islam, si prepara al lancio ufficiale dopo una campagna pre-elettorale costellata di polemiche.







Eric Zemmour, 63 anni, avrà il suo primo vero incontro di campagna domenica pomeriggio allo Zenith di Parigi. La Confederazione dei sindacati, Solidere e attivisti antifascisti hanno già promesso una manifestazione per “tacere Zemmour” alle 13 nella capitale.

Annunciando se stesso martedì, l’oratore, volto a riunire elettori di destra e di estrema destra, si intromette nel processo di inaugurazione in corso tra i LR che scelgono tra i cinque contendenti da mercoledì a sabato.

Dovrebbero discutere per l’ultima volta in TV martedì sera, subito dopo il telegiornale delle 20:00.

Eric Zemmour, condannato due volte in passato per incitamento all’odio razziale, si dichiara al momento del voto tra il 14 e il 15% delle intenzioni di voto al primo turno, dietro al presidente uscente Emmanuel Macron (25%) e al Partito Repubblicano candidato Marino. Luban (tra il 19 e il 20%). E in un periodo turbolento per il suo campo, con alcuni che criticavano l’incompetenza organizzativa o la semplice presenza della sua consigliera Sarah Knavu.

Sabato ha concluso una capricciosa visita al Marsiglia scambiando il dito d’onore con un passante. Il giorno dopo accettò un gesto “poco elegante”.

“Non è il periodo migliore”

Stanislas Rigolt, che guida il movimento giovanile candidato “Generazione Z”, ha riconosciuto un momento “complesso” a Marsiglia. “Non è il periodo migliore”, ha detto a BFMTV, ma “non credo che lo slancio si esaurirà, abbiamo un climax da riempire”. “L’avventura inizia domani alle 12:00”, ha scritto su Twitter lunedì sera.

I sostenitori di Zemmour si vantano di aver già influenzato i temi della campagna, in particolare la lotta all’immigrazione, primo argomento di polemica, legata alla sua critica all’Islam, una “civiltà” che egli considera “incompatibile con i ‘principi di Francia’”.

Gli inizi del suo programma promettono un referendum sull’immigrazione, l’abolizione dei diritti fondiari o il ricongiungimento familiare e il divieto di avere un nome di origine straniera, una proposta che ha fatto arrabbiare la classe politica francese.

Eric Zemmour è un seguace della teoria del complotto della “Grande sostituzione” della popolazione europea con immigrati non europei.

Le polemiche si moltiplicarono durante il suo periodo pre-campagna in parallelo con la promozione del suo ultimo libro. In particolare quando Eric Zemmour ha puntato una pistola contro i giornalisti durante una visita a una fiera della sicurezza o ha scelto di recarsi al Bataclan, nel giorno della commemorazione degli attentati del 13 novembre, per accusare l’ex presidente François Hollande di non “proteggere i francesi”.

Incita all’indignazione anche quando afferma, contro il parere degli storici, che Pétain “salvò gli ebrei di Francia” durante la seconda guerra mondiale.

La sua rivale di estrema destra Marine Le Pen (RN) contesta regolarmente il suo disaccordo, obiettando al “radicale sfollato” del dibattito, che secondo lei non si è “trasformato” in un candidato, e spera che si “rifocalizzi”.

Anche sulla copertina del suo ultimo libro, “La Francia non ha detto la sua ultima parola”, Eric Zemmour ha ispirato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche se non aveva il sostegno di un grande partito.

Fare rete sul campo sarà anche una delle tante sfide, almeno per ottenere il patrocinio dei 500 eletti necessari per una candidatura presidenziale. Il suo campo è garantito per fare affidamento su promesse di sponsorizzazione 250-300.

Dovrà anche raccogliere donazioni per la sua campagna, mentre ha già perso il sostegno del finanziere Charles Geoff, che gli ha prestato 300.000 euro.