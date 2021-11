Nei Paesi Bassi, due sospetti sudafricani sono fuggiti dalla quarantena

Mentre il mondo si barrica contro Omicron variabileI Paesi Bassi, che scommettono sulla reciproca responsabilità, non hanno impedito a casi sospetti provenienti dal Sudafrica di lasciare l’hotel di Amsterdam dove sono stati messi in quarantena. I due decisero di scappare.

Circa 600 passeggeri provenienti da Johannesburg e Cape Town sono atterrati all’aeroporto di Amsterdam Schiphol venerdì, poche ore dopo che il Sudafrica è entrato in contatto con un nuovo tipo di coronavirus.

Due casi sospetti scappano dalla quarantena

Mentre l’isolamento di fatto è stato dichiarato contro il Sudafrica, i Paesi Bassi hanno deciso di testare questi viaggiatori con urgenza. 61 di loro sono risultati positivi al Covid-19La maggior parte di loro è in quarantena nell’hotel di Badhoevedorp. Le autorità sanitarie hanno detto lunedì che almeno 14 passeggeri sono portaerei Omicron.

Tra le persone messe in quarantena, una spagnola di 30 anni e una portoghese di 28 anni hanno preso il volo e sono state arrestate dopo essere salite a bordo di un aereo diretto in Spagna.

La coppia, di cui una ha contratto solo il coronavirus, senza sapere se fosse contagiato dalla nuova variante – l’altra ha scelto di accompagnarlo in quarantena – ora sono in isolamento”In un ospedale”, afferma Petra Faber, portavoce del comune di Haarlemmermeer, a cui appartiene Badweedorp.

Questo è considerato un crimine?

“Il ministero della Giustizia sta indagando se quanto fatto costituisce reato.“

Perché nonostante la loro presunta infezione, non sono stati costretti a rimanere in albergo. Prende atto che dei 61 contagiati, una cinquantina sono in quarantena sul posto. Ad altri è stato permesso di tornare a casa, a condizione che non prendessero i mezzi pubblici e non mettessero in pericolo nessun altro.

La quarantena è di solito fatta su base volontaria

In Olanda, dove il libero arbitrio è una religione, tutte le misure relative alle malattie contagiose”La quarantena inclusa, è generalmente condotta su base volontaria“, nota Harm Grostra, portavoce di GGD, un’autorità sanitaria olandese. Quindi quello che la coppia spagnola e portoghese ha cercato di fare è”pazzo‘, osserva Harm Groustra.Hanno messo in pericolo tutti coloro che li circondavano e il nostro sistema sanitario in generale.“