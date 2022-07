Fortnite: come aderire al programma Presenta un amico

Se c’è una cosa che non gli manca fortniteÈ un modo per guadagnare nuovi cosmetici e oggetti. Per la maggior parte dei giocatori devoti, guadagnare tutto quel nuovo drop si riduce al completamento delle sfide, all’avanzamento attraverso il passaggio di battaglia e forse alla spesa per oggetti esclusivi nel negozio. un’altra cosa fortnite Non mancano i giocatori. Tuttavia, Epic ha ripristinato un programma usato una volta chiamato programma di presentazione di un amico per cercare di portare un po’ di sangue nuovo nel gioco.

Presenta un programma di amici è quasi come un evento a tempo limitato fortnite. Sarà disponibile solo per un periodo specifico, anche se dura un po’, e offre premi a tutti i partecipanti. Per coloro che hanno bisogno di ottenere tutto ciò che possono, questo programma offre grandi ricompense estetiche per il completamento di vari compiti in base ai giusti requisiti. Se hai nuovi amici o non giochi da un po’, questo potrebbe essere il modo perfetto per riportarli indietro e guadagnare qualcosa di interessante nel processo. Ecco come iscriversi e quali premi puoi guadagnare fortnite.

Partecipare a un programma di presentazione di un amico è molto semplice, ma richiede che tu svolga del lavoro al di fuori del gioco stesso. Inoltre, devi avere amici idonei per essere idoneo. Ecco tutti i passaggi per iniziare.

livello 1: Accedi con il tuo account Epic Games su Segnala il sito di un amico.

Il secondo passo: Seleziona gli amici idonei dal tuo elenco di amici di Epic Games per connetterti con loro. Un amico è idoneo se ha giocato meno di 2 ore fortniteBattle Royale o Zero Build, negli ultimi 30 giorni.

Passaggio 3: Puoi comunicare con un massimo di cinque amici contemporaneamente.

Il quarto passo: Gioca con questi amici e completa diverse missioni per iniziare a guadagnare ricompense!

Completando diverse missioni, puoi guadagnare cinque oggetti cosmetici per te fortnite Carattere. Mentre alcuni sono più difficili di altri, hai tempo fino al 19 febbraio 2023 per farli tutti prima della fine del programma, quindi non c’è bisogno di affrettarsi. Ecco tutte le attività che devi completare e le ricompense che ti danno:

Crea una connessione: Contatta semplicemente un amico idoneo per uno spray Double Draw.

Contatta semplicemente un amico idoneo per uno spray Double Draw. fare un gioco fortnite con giudizio: Questo è esattamente quello che sembra: gioca una partita completa con almeno un amico che hai chiamato per vincere una pergamena dell’Oasi immortale.

Questo è esattamente quello che sembra: gioca una partita completa con almeno un amico che hai chiamato per vincere una pergamena dell’Oasi immortale. Mettiti tra i primi dieci sei volte con il tuo giudizio: Ancora una volta, questo è evidente. Basta raggiungere la top ten in sei partite per vincere Oasis Wind.

Ancora una volta, questo è evidente. Basta raggiungere la top ten in sei partite per vincere Oasis Wind. Elimina 45 avversari con il tuo giudizio: Questo ti darà l’ascia del vento Oasis.

Questo ti darà l’ascia del vento Oasis. Tu e il tuo arbitro dovreste ottenere altri 60 livelli dal punto di partenza: È il più lungo, ma non è necessario farlo in una stagione. Finché entrambi finirai per guadagnare un totale di 60 livelli prima della fine del programma, insieme o separatamente, otterrai l’abito Xander.

