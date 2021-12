Il nuovo Huawei Watch 3 costa 100€ in meno per le vacanze di Natale

Huawei Watch 3 è l’ultimo orologio connesso del produttore cinese. È più convincente dei vecchi modelli grazie al suo nuovo software che garantisce una migliore esperienza utente. Oggi è ancora più interessante di quando è stato lanciato, abbassando il suo prezzo da 369€ a 269€.

il Huawei Watch 3 La particolarità di integrare il nuovo sistema operativo: HarmonyOS. Il primo è per i dispositivi indossabili del marchio, che apporteranno molti miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti. Questo orologio connesso non manca di eleganza e ha molti vantaggi, compreso il suo prezzo Che scende di 100 euro diventare accessibile a tutti.

Cosa ricordare di Huawei Watch 3

Compatibilità con la ricarica wireless

Il pulsante simile alla Digital Crown su Apple Watch

Bellissimo display AMOLED da 1,43 pollici con Always-On

Esperienza utente HarmonyOS (con App Gallery)

Le numerose funzioni relative alla salute e allo sport (inclusa SpO2)

Invece di un prezzo medio di 369,99 euro, l’Huawei Watch 3 connesso è ora disponibile su 269 ​​euro su AmazonIl miglior prezzo offerto dal sito. Lo trovi allo stesso prezzo anche su Sito web di Baker e Dardo.

Se l’offerta menzionata in questo articolo non è più disponibile, dai un’occhiata qui sotto per trovare altre offerte relative a Huawei Watch 3. Il programma viene aggiornato automaticamente.

Un orologio abbastanza elegante ispirato all’Apple Watch

Con i suoi orologi connessi, Huawei ci ha abituato a finiture eleganti, come gli orologi da polso. Per il suo nuovo modello, il produttore conferma la sua competenza offrendo un prodotto con finiture delicate e materiali di alta qualità. C’è un bellissimo display AMOLED da 1,43 pollici (466 x 466 pixel) che si curva ai bordi per fondersi con il corpo in acciaio inossidabile. Anche sul retro, l’orologio di fascia alta emana una superficie in ceramica. Una volta in mano, questo orologio è un vero gioiello, ma sfortunatamente non si adatta a tutti i tipi di corpo a causa delle sue dimensioni: 46,2 x 46,2 x 12,5 mm.

A livello della cassa sono presenti due pulsanti, uno a forma di pistone e l’altro a forma di corona rotante, che consentono la navigazione nei menu. Proprio come la Digital Crown, Huawei si sta avvicinando all’esperienza di Apple Watch. Questa corona ha le stesse funzioni e non solo ti permetterà di aprire il menu dell’applicazione o tornare alla schermata principale premendola, ma servirà anche per navigare nell’interfaccia ruotandola da una parte o dall’altra. altro. E anche a livello di interfaccia, ci sentiamo fortemente ispirati dal sistema operativo di Apple. con passaggio per Harmony OS, L’interfaccia non è più la stessa, le applicazioni non sono più sotto forma di elenco, ma appaiono in una griglia, dove è possibile ingrandire e rimpicciolire tramite la corona. Tuttavia, se questa nuova disposizione è un po’ disordinata, il marchio permette di trovare un classico formato verticale.

Cambia il sistema operativo per avere più funzionalità e un’esperienza migliore

Il nuovo smartwatch di Huawei è il primo a presentare il nuovo sistema operativo interno: HarmonyOS. Grazie a questa modifica, puoi installare app direttamente dall’orologio: non dovrai più scaricare l’app Huawei Mobile Services sul tuo smartphone, quindi Galleria di app. Il negozio non è ancora completo, ma è ancora un buon punto di partenza per il futuro. Huawei Watch 3 si integrerà perfettamente con il prodotto del marchio, sfruttando nuove funzionalità, come la registrazione di messaggi vocali sull’orologio e trovarli direttamente nelle note del telefono.

Grazie allo sport abbiamo diritto a un centinaio di programmi di allenamento, compreso il nuoto, pratici perché l’orologio è impermeabile fino a 5 ATM. Come ogni orologio connesso, Huawei è dotato di numerosi sensori per analizzare i tuoi movimenti e la tua attività fisica. Noi troviamo Quindi, un accelerometro, un giroscopio o un sensore ottico della frequenza cardiaca, ma anche un sensore SpO2 per un monitoraggio completo. Per un’analisi più approfondita, puoi fare riferimento a tutti i tuoi dati tramite l’app Huawei Health disponibile su Galleria di app, il Play Store e io‘App Store’. Tuttavia, è un peccato che non ci sia un elettrocardiogramma, con una presenza in competizione. Nel frattempo, Huawei potrebbe presto introdurre un orologio connesso In grado di misurare la pressione sanguigna. E in termini di autonomia, Huawei Watch 3 durerà circa due giorni – meno durevole di prima perché il vecchio durava fino a una settimana – che è un risultato abbastanza standard rispetto alla concorrenza.

Se vuoi saperne di più, ti invito a leggere Il nostro test completo su Huawei Watch 3.

8 / 10

Scopri cosa ha da offrire la concorrenza

Per scoprire la concorrenza di Huawei Watch 3 e scegliere il modello più adatto alle tue esigenze e al tuo budget, ti invitiamo ora a consultare il nostro Una guida ai migliori smartwatch del 2021.

Galaxy Watch, Apple Watch, Fitbit o Withings: ecco i migliori orologi connessi per accompagnare il tuo smartphone Android o iPhone.

Per saperne di più

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.