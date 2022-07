Date Season 2 Fall Guys, quando inizia? – Rompi capovolgi

La seconda stagione di Fall Guys dovrebbe essere presto disponibile in versione gratuita, ma quando esattamente? Proveremo a rispondere.

ragazzi autunnali Era gratuito per alcune settimane e più Quando si passa da un gioco a un gioco gratuitoEpic Games e Mediatonic hanno deciso di rilasciare la prima stagione che aggiungeva contenuti aggiuntivi tra cui nuove mappe, ostacoli e prove logicamente.

Dato che questa Stagione 1 è già uscita da un po’, alcuni giocatori se lo stanno già chiedendo Quando sarà disponibile la seconda stagione per il gioco. Se questo è il tuo caso, la risposta verrà data in parte nel negozio Fall Guys perché c’è un timer per il conto alla rovescia e ti consente di vedere quanti giorni mancano prima della fine della stagione in corso.

Qual è la data di uscita della seconda stagione di Fall Guys?

Se vuoi sapere, come la maggior parte delle persone, quando inizierà ufficialmente la seconda stagione di Fall Guys, beh, per ora, Non abbiamo informazioni fornite da Mediatonic o Epic Games. Sappiamo però quando finirà la prima stagione grazie al conto alla rovescia sul Play Store che si vede nell’immagine qui sotto.



Il conto alla rovescia in negozio per la parte della stagione mostra quanti giorni mancano alla fine della prima stagione (Credits: Fall Guys)

Se indichiamo il tempo rimanente, La prima stagione si concluderà il 30 agosto. Dal momento che il passaggio al gioco libero è iniziato il 21 giugno, che è martedì, Quindi sembra probabile che la Stagione 2 sarà disponibile sulla scia della Stagione 1. Pertanto, verranno rilasciati martedì 30 agosto. Ovviamente, è anche possibile che Epic Games cambi i suoi piani e rilasci la Stagione 2 in un’altra data per prepararsi meglio all’aggiunta dei contenuti della prossima stagione che gli sviluppatori non hanno ancora rivelato.

Nell’attesa di un appuntamento ufficiale e più preciso, ve lo ricordiamoUna skin gratuita viene offerta a tutti i giocatori che accedono a Fall Guys Informazioni su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.