La FIA sta studiando i controversi eventi del Gran Premio di Abu Dhabi

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) parteciperà aAnalisi dettagliata e esercizio di spiegazione“Eventi controversi che hanno portato a Vittoria e incoronazione Max Verstappen ad Abu Dhabi Domenica, annunciato mercoledì.

“Questo argomento sarà discusso con tutte le squadre e i piloti per trarre insegnamento da questa situazione e fornire chiarimenti a partecipanti, media e tifosi sulle normative in vigore.È specificato in un comunicato stampa.

L’obiettivo è quello diConclusioni prima dell’inizio della stagione 2022In Bahrein il 20 marzo.

Questa decisione è stata presa dal World Motorsport Council su proposta del presidente uscente della FIA, il francese Jane ToddChi eleggerà il suo successore venerdì.

“Le condizioni relative all’uso della safety car a seguito dell’incidente del pilota Nicolas Latifi e le relative comunicazioni tra la direzione gara della FIA e i team hanno portato a una mancanza di comprensione e a forti reazioni da parte dei Formula Team. 1, Volantini e fan, si riferisce al World Motorsport Council.

questa polemica”Attualmente offusca l’immagine del campionato e celebra come si deve il primo titolo mondiale piloti conquistato da Max Verstappen (Red Bull, ndr) e l’ottavo titolo mondiale costruttori consecutivo conquistato dalla MercedesLeggiamo anche in questo comunicato stampa.