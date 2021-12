“Andremo a Bruges per vincere con il coltello tra i denti”.

Buon 12/12 per lo Sporting Anderlecht dopo un inizio di stagione instabile. il viola Martedì sera si torna a giocare a grande calcio Nella loro vittoria su Sint-Truiden (2-0) nell’ambito della diciannovesima giornata del campionato professionistico, di buon auspicio prima eccellente Contro il Club Brugge, in programma domenica prossima al Jan Bridel Stadion.

Anche se possiamo ancora segnare di più, rimaniamo stabili e solidi e creiamo occasioni, evidenziato Vincent Company Al microfono della lega professionistica. Siamo stati pazienti e questo è il modo giusto di affrontare le nostre partite. Nella ripresa ho chiesto loro di giocare un po’ più velocemente, perché anche se vogliamo mantenere il possesso palla, giocando più velocemente creiamo spazi, otteniamo più profondità nel nostro gioco. Abbiamo fatto molto bene contro Seraing, motivo per cui siamo caduti in una partita negativa. Ma nel secondo tempo è stato quasi perfetto! Quello che ci mancano sono due o tre gol in più e siamo contenti della partita! “

“Un 15/15 contro il Bruges? Vedremo tutto a suo tempo, ripreso Principe Vince. Qualunque cosa accada, noi siamo l’Anderlecht. Faremo del nostro meglio e non andremo lì per altro che per la vittoria. Questa partita si giocherà sulla forma del giorno e sarà necessario avvicinarsi con un coltello tra i denti. ”