Formula 1 | Wolff: Ricciardo in trattative con Mercedes F1 e Red Bull

Al termine del Gran Premio del Messico, Daniel Ricciardo ha finalmente confermato quello che già tutti sappiamo: non sarà in griglia il prossimo anno.

L’australiano ha rivelato di aver ricevuto un’offerta dalla Haas F1 per il 2023, ma l’ha rifiutata durante il fine settimana.

“Non sarò in griglia di partenza il prossimo anno, ma sarò sul ring perché ho obiettivi ambiziosi per il 2024. Voglio lavorare con una grande squadra, sempre con la voglia di tornare in griglia dopo un anno. “

Si dice che l’anno prossimo diventerà il pilota di riserva della Mercedes, in sostituzione di Nick de Vries diretto ad AlphaTauri.

Ma ci sono anche voci che sia in trattative con la Red Bull per un ruolo simile per il 2023.

Le discussioni sono in corso, ma non è stato ancora firmato nulla. Conferma Ricardo. “Nulla è garantito per il 2024, ma farò tutto il possibile per tornare”.

Il capo della Mercedes F1 Toto Wolff conferma che i colloqui sono in corso e crede anche che l’ex pilota di Renault e Red Bull stia negoziando con “altre squadre”.

“Anche con la Red Bull Racing,” dice l’austriaco. “Per noi pensiamo che sia un grande personaggio. Ma non siamo ancora pronti per dire chi sarà il nostro terzo pilota la prossima stagione”.

“La sua personalità è una forza assoluta e Daniel è in Formula 1 da molto tempo – conosce queste macchine alla perfezione. Questo potrebbe sicuramente essere un vantaggio. Non ha ancora deciso”.