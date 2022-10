Formula 1 | Wolf sostiene Bin Sulayem nonostante il “battesimo del fuoco”

Toto Wolff, direttore della Mercedes F1, è alquanto entusiasta della nomina di Mohammed bin Sulayem a presidente della FIA. Il nuovo presidente della federazione è arrivato poco prima della fine della stagione 2021 di Formula 1, ma a parte le polemiche ad Abu Dhabi, l’austriaco è soddisfatto.

“L’ultima stagione si è conclusa con grandi polemiche all’inizio del suo regno”. ha detto il lupo. E poi quello che abbiamo visto da quel momento è che ha avuto una posizione forte sui vari regolamenti, e penso che sia importante.

“Ha avuto un battesimo di fuoco con Abu Dhabi e non credo che nessuno possa opporsi a lui perché non applica le regole, per le cose banali come per le più importanti”.

Wolff non sta più tornando al punteggio della stagione 2021, ma l’argomento Abu Dhabi è ancora regolarmente discusso. Non sorprende che la stagione 2022 non abbia dimenticato la polemica.

“Quando sono successe queste cose, c’erano voci che dicevano che sarebbe andato via e che la stagione avrebbe avuto inizio, ma era così controverso che è ancora in corso”.

“È un bene per lo sport? Non credo. Penso che dobbiamo andare avanti. Non c’è nient’altro che possiamo fare al riguardo ed è quello che abbiamo fatto perché non puoi preoccuparti ogni giorno”.