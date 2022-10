Formula 1 | Mercedes F1: Russell vuole “prova e lavora per il 2023” ad Austin

La Mercedes F1 sta portando il suo ultimo importante sviluppo dell’anno al Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana. George Russell ha commentato questi sviluppi e ha spiegato che se non si aspettava un grande passo avanti nelle prestazioni, questo lavoro sarebbe stato utilizzato per il 2023.

“Non è enorme, ma tutti stanno lavorando sodo” ha detto Russel. “Vogliamo almeno provare e lavorare per la prossima stagione. Siamo in una situazione in cui la stagione sta andando”.

“Il campionato è fuori dalle nostre mani da molto tempo, ma vogliamo usare le ultime gare per testare le cose e ottenere tutte le informazioni per il team in fabbrica nella galleria del vento.

Se la delusione è presente per la Mercedes F1, Russell sta mettendo le cose in chiaro ingaggiandogli diversi podi e avendo vissuto quella che è ancora la sua stagione più forte in Formula 1.

“È tutto relativo, è ancora la migliore stagione della mia carriera. Abbiamo fatto tante belle gare con i podi. Devi prendere la positività da… Non direi una situazione difficile, ma dalle prestazioni è non quello che volevamo”.

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro come squadra in termini di affidabilità, sul motore, in macchina. Ci sono molti aspetti positivi da portare via da questa stagione, l’unica cosa che ci è mancata è stata un po’ la prestazione. “