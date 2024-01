Sulla via della riconciliazione tra Tedesco e Courtois?

Thibaut Courtois è stato nominato Portiere dell'anno e ha potuto contare su un forte sostegno durante le votazioni.

Nonostante le recenti tensioni tra Domenico Tedesco e il portiere Thibaut Courtois, l'allenatore dei Red Devils ha scelto di votare per Courtois per il titolo di Portiere dell'anno FIFA 2023. Sebbene Courtois sia stato incluso nella squadra dell'anno come portiere, lo ha battuto il titolo di miglior portiere di quest'anno, vinto quest'anno dal brasiliano Ederson, giocatore del Manchester City, che succede l'anno precedente all'argentino Emiliano Martinez.

Ederson ha completato una storica tripletta con il City la scorsa stagione, vincendo la Premier League inglese, la FA Cup e la Champions League. Tra i candidati, oltre a Ederson e Courtois, c'era anche la marocchina Yacine Bounou dell'Arabia Saudita Al Hilal.

Oltre a Thibaut Courtois, nel Model Team di quest'anno, annunciato in serata, c'era anche Kevin De Bruyne, compagno di squadra di Ederson negli Sky Blues.

Torniamo a giugno?

Si spera che Thibaut Courtois possa mettere da parte le recenti polemiche degli ultimi mesi e riprendersi dall'infortunio il più rapidamente possibile. Dal canto suo Domenico Tedesco ha fatto un netto passo avanti votando per il portiere belga.