Formula 1 | Ufficiale: annullati i giri del terzo quarto di Perez, partirà 13°

Sergio Perez ha superato ingiustamente il terzo quarto nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria, vedendolo all’ultimo giro della Q2 oltrepassare i limiti della pista. Ciò ha escluso in particolare Pierre Gasly, che è arrivato 10° in qualifica.

Le guardie non hanno reagito abbastanza velocemente alla fine del secondo quarto, così hanno chiamato il pilota della Red Bull, che ha preso una penalità, perché già colpevole di aver oltrepassato la linea bianca all’ottavo giro.

Pertanto, i governanti hanno trascorso il loro tempo, dopo aver considerato il problema in dettaglio. Lo hanno anche aggiunto Non passerà nel terzo quarto. Senza offenderlo, e quindi ha deciso di togliere tutti i suoi giri in Q3 così come il suo giro in Q2.

La Red Bull ha affermato che Perez e la squadra hanno corso un rischio nella Q3, ma i padroni di casa non hanno ritenuto che ciò fosse collegato alla violazione nella prima parte delle qualifiche.

Quindi Perez partirà 13° per lo sprint. I portieri non hanno specificato quale gara, domani o domenica, sarà interessata, ma sembra chiaro che si tratti di uno sprint, dato che probabilmente l’assetto di Perez cambierà dopo la gara, vista la gara. Domenica. Quindi sarà più difficile applicare una sanzione netta.