TDF. Tour de France – Zeman: “Vingegaard al Tour? Faremo l’inventario…”

Il punto è la situazione “molto difficile” Sul caso Jonas Vengegard. È più complicato Merin Zemanndirettore sportivo del Visma| Noleggia una biciTrovare le parole davanti ai media, sapendo che c’è ancora un grande punto interrogativo sulla partecipazione o meno del danese – e in quali circostanze – alla Giro di FranciaA più di due mesi dalla sua violenta caduta Giro dei Paesi Baschi. Nel Cyclo Café per il ciclismo, Marinaio Ha fornito notizie del suo corridore ed è stato trasparente riguardo ai problemi sorti nella speranza di vedere un doppio vincitore Grande anello Difendere il suo titolo in dieci giorni.

Jonas Vingegaard in tournée? Opinione di Cyril Guimard

“ H “Poter competere nel Tour è un’altra cosa.”

“Adesso si sta allenando.” Lui spiega Merin Zemann Nel podcast olandese. Naturalmente potrà allenarsi normalmente, ma questo pomeriggio (lunedì) avremo un altro incontro con i suoi consigli diretti sulla sua reale posizione. Perché allenarsi è una cosa, ma se puoi competere nel tour, allora sì, è un’altra cosa.” Il dirigente lo aveva confermato nelle settimane precedenti la caduta Vingguard Sulun viaggioChe la leader giallonera non gareggerà un viaggio Se solo avesse potuto vestirsi di giallo a Nizza. “da, Abbiamo fatto molta strada e possiamo qualificarci per questo. Non è che il Tour sia una grande prova in cui vince sempre il miglior pilota. Quindi c’è anche un elemento tattico, ovvero puoi stare lontano dai guai. Quindi, da qualche parte raggiungeremo un compromesso.”

“L’orrore delle cadute estreme”

Ma nulla è stato ancora deciso per ascoltare Marinaio : “Nelle prossime settimane valuteremo: a quali condizioni andrà e quando non andrà? Come va adesso? Cosa possiamo aspettarci e cosa non aspettarci? Non possiamo aspettarci?” Perché le conseguenze dell’incidente Jonas Vengegard “Sono andato oltre la clavicola rotta e la testa ha impiegato più tempo per riprendersi, il che è un errore.”La paura di cadere gravemente. Il suo manager dice: “Sono andato a Tignes dopo la corsa del Delfinato e ne ho parlato molto con lui.” In ogni caso, scegli di inviare il vincitore Tirreno-Adriatico imminente. “Si sta avvicinando così tanto che anche noi stiamo gradualmente raggiungendo il momento in cui dovremo scegliere: andiamo o no?”