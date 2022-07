Formula 1 | Honda F1 torna su carrozzerie e motori Red Bull nel 2023?

Una settimana fa a Silverstone, Christian Horner ha negato che la Red Bull avesse avuto colloqui con la Honda sul possibile ritorno ufficiale della Casa giapponese in Formula 1.

Ma tutto ciò potrebbe essere sul punto di cambiare.

Infatti, la gara di casa della squadra in Austria doveva essere teatro dell’annuncio ufficiale della Red Bull-Porsche per il 2026 e oltre. Ma le regole del 2026, seppur molto avanzate, non sono ancora state convalidate.

Nel frattempo, persistono voci secondo cui la Honda potrebbe voler tornare ufficialmente in Formula 1. Una delegazione della Honda sarà presente al Red Bull Ring questo fine settimana, guidata da tre figure di spicco, tra cui il presidente e CEO di Honda Motor Company Toshihiro.Mibe, il presidente della casa automobilistica giapponese Seiji Kurashi e del presidente di Honda Racing, Koji Watanabe.

La Honda non sta cercando di competere con Porsche nell’accordo del 2026, ma di riportare il nome Honda (invece di HRC) sul telaio ma anche i motori utilizzati dalla Red Bull per il periodo dal 2023 al 2025.

Ciò consentirà anche alla Red Bull Powertrains di essere più chiaramente autorizzata da Porsche a preparare il nuovo motore durante questo periodo.

Quanto alle voci sull’acquisizione dell’AlphaTauri da parte della Honda, a questo punto sono del tutto infondate.