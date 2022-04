Formula 1 | Rischio frode: per Binotto la FIA non controlla adeguatamente i budget

È una doppia penalità (per le prime squadre) o un doppio vantaggio (per gli edifici più piccoli): quest’anno i budget stabiliti sono diminuiti di altri 5 milioni di dollari, e che, nel mezzo dell’inflazione accelerata (salari, noli, materie prime, ecc.) . Che, in termini reali, ha molti più effetti del “piccolo” taglio di 5 milioni di dollari!

In questo contesto, è fondamentale per la FIA assicurarsi di monitorare efficacemente il rispetto dei budget stabiliti. Soprattutto nei confronti delle grandi squadre.

Franz Tost ha paura di superare il budget? Il direttore di AlphaTauri non gioca d’azzardo con alcun accenno.

“No, mi fido del lavoro della FIA. E quindi, non credo che nessuna squadra otterrà un vantaggio, cosa che non dovrebbe. Sono convinto che la FIA controllerà tutto nel miglior modo possibile”.

La Ferrari, uno dei più grandi budget del consiglio, è ovviamente direttamente interessata e preoccupata per questo limite di budget.

Ma Mattia Binotto, come confida Maranello, si affida alla FIA per far rispettare le regole. Anche se questa regola a volte non è del tutto chiara…

“Come ha detto Franz ho piena fiducia nella FIA, ma non c’è dubbio che si tratta di un regolamento completamente nuovo e come tutti i regolamenti c’è sempre un vantaggio competitivo se si cerca di leggerlo nel modo giusto. Non significa che ci sono delle zone grigie, ma così è “Le squadre possono capire, leggere o interpretare le regole da sole. Quindi è fondamentale che la FIA faccia un grande sforzo per cercare di controllarle”.

Mattia Binotto ha quindi chiamato la FIA a rafforzare il personale di vigilanza e audit. Sottolineando che l’applicazione dei regolamenti finanziari è importante quanto l’applicazione dei regolamenti tecnici.

Temerebbe il boss di Maranello che in gara, a caso Mercedes o Red Bull, abbiamo qualche tentazione di colpa…? Ad ogni modo, il piccolo avviso è dato.

La FIA ha bisogno di rafforzare il proprio organico interno. E il numero di persone che, in un modo o nell’altro, fanno l’audit e il controllo, perché è un elemento chiave. Non è meno importante del regolamento tecnico e sportivo, perché di fatto è un regolamento vero e proprio, o forse oggi i dirigenti finanziari non sono meno importanti dei dirigenti tecnici. »

“Quindi è importante che la FIA faccia il maggior sforzo possibile per cercare di capire i diversi asset delle diverse società e squadre, come spendono i soldi e come giustificano il modo in cui vengono spesi. A questo proposito si è un compito enorme e difficile. Ma ci fidiamo di loro. Sono sicuro che si occuperanno di farlo. Ma penso che sia necessario uno sforzo maggiore. “

Inoltre, la Ferrari potrebbe anche essere nel mirino di altre squadre, a causa dei suoi legami con Haas. Quindi avrebbe potuto essere utile a Binotto ricordare l’esistenza delle zone grigie…

Günther Steiner in particolare, direttore di Haas, si sta difendendo tra le righe per sfruttare le zone d’ombra della regolamentazione finanziaria attraverso la sua partnership con la Ferrari.

“Ci sono sempre aree grigie, ma la FIA sta cercando di essere il più in alto possibile. Ci sono sempre aree grigie ma di solito le aree grigie sono state discusse tra i CFO”.

Nessuno sta cercando di tirare fuori la coperta da solo. Sai, è come una di quelle cose; Se trovi una zona d’ombra sfruttala, ma non ci sono molte scappatoie per fare qualcosa che non comporti sanzioni significative. »

Come ti comporti in caso di violazione della normativa?

Cosa accadrebbe se un’area grigia fosse ampiamente sfruttata da una squadra? Alla Williams, Joost Capito ha già un’idea.

“Il controllo è enorme. E ci sono molte discussioni con i finanziatori del team con la FIA, su come migliorarlo ulteriormente. Se il team definisce un’area grigia, ci sono discussioni in quel gruppo. È un sistema complesso che deve essere ulteriormente sviluppato”.

“E c’è una buona cooperazione tra tutti i CFO dei team per svilupparlo ulteriormente. Ma c’è anche molto lavoro con la FIA ed è… loro hanno il controllo”.

Infine, sull’Aston Martin F1, Mike Crack conta sulla cautela dei team.

“Sappiamo tutti che ha senso farlo, quei budget sono al massimo. Ma è come le normative sportive e tecnologiche, sai, lo leggi attentamente e vedi aree in cui puoi esplorare di più, che lo chiami grigio o meno, quindi che tu superi il limite o meno lo dirai come fai anche con il regolamento tecnico e sportivo”.