Formula 1 | La Mercedes F1 avverte i rivali: abbiamo più prestazioni davanti

La Mercedes F1 ha avvertito i rivali Red Bull e Ferrari che il team farà meglio nel prossimo futuro.

La squadra tedesca ha lottato dall’inizio della stagione con l’arrivo del nuovo regolamento di Formula 1. Non ha ancora vinto un Gran Premio in questa stagione.

La W13 è ancora simile in corso e questo è stato visto consecutivamente in Francia e poi in Ungheria, dove la squadra di Brackley ha conquistato ogni volta un doppio podio.

E con i nuovi sviluppi in arrivo, il livello delle prestazioni dovrebbe aumentare ancora di più.

“Abbiamo altro in arrivo”. Lo ha detto il direttore tecnico della pista Mercedes F1 Andrew Shovlin durante il suo ultimo video.

“Stiamo cercando di portare più prestazioni a Spa che speriamo ci permettano di colmare il gap, ora non siamo troppo lontani. Ma continueremo a sviluppare la vettura per un po’ di tempo”.

“Anche se siamo molto entusiasti, le ultime gare sono state le più divertenti dell’anno e speriamo di fare quel passo in più perché vogliamo chiaramente vincere le gare nel prossimo futuro, quindi stiamo lavorando per questo”.

Shovlin descrive come esistente il doppio podio di Budapest “Particolarmente soddisfacente” Il risultato non è stato ottenuto a causa di problemi di affidabilità nella competizione.

“L’ultima gara è stata particolarmente soddisfacente perché non abbiamo avuto bisogno di sfortuna per nessuno o di problemi di affidabilità.

“Anche la velocità della macchina era buona ed è sempre bello fare una bella gara prima della pausa estiva”.

“La cosa più gratificante è vedere la macchina in termini di velocità in qualifica e in gara.

