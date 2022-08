Dries Mertens dice addio al Napoli: ‘Non pensavo sarebbe stato così difficile’ (Video)

Dries Mertens ha inviato un bellissimo messaggio al club del Napoli e ai suoi tifosi, attraverso un videoclip condiviso sui siti di social network.

“Mia cara Napoli, sapevo che questo giorno sarebbe finalmente arrivato. Ma non pensavo che sarebbe stato così difficile per me. Addio a questa città che mi ha accolto, che mi ha amato e che mi ha sostenuto nei momenti belli e brutti” Ha rilasciato suo figlio tra le sue braccia.

Prima di continuare: “Il record (n.d.r.: è il numero uno del marcatore nella storia del Napoli) e le vittorie rimarranno nei libri. Ma i cittadini di Napoli e della città rimarranno nel mio cuore. Sono molto orgoglioso che mio figlio Ciro sia stato Nato a Napoli. E quando farà il giro del mondo, rimarrà Napoli. Io non sono nato a Napoli ma per nove anni Napoli è stata la mia casa. E sappiamo tutti che questa città fa parte del mio sangue. Ho deciso di tenere la mia casa qui per poter tornare a casa quando voglio.A tutti i miei compagni di squadra, alla società, agli allenatori, ai tifosi, ai miei amici e ad ogni cittadino del Napoli, ho solo una parola da dire: grazie. Il mio viaggio non è andato bene come avrei voluto. Ma non è un addio, è un addio”.

Nel resto del video, possiamo vedere Dries Mertens condividere i momenti migliori dei suoi nove anni trascorsi a Napoli, con il suo compagno, amici e tifosi, oltre che sul pavimento.