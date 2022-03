Formula 1 | I piloti Red Bull et Ferrari sono partiti sul pericolo tracciato da Djeddah

Il n’y a pas que la sécurité autour du paddock de Djeddah qui fait parler ce week-end en Arabia saoudite.

Pour la 2e année de suite, les pilotes de Formule 1 ont exprimé des sentiments mitigés à propos du circuit de la corniche de Djeddah dopo una seduta di qualificazione semée d’incidents.

Nicholas Latifi a perdu le contrôle de l’arrière de sa Williams au virage 13 et a percuté les barrières à peine sept minutes dopo il debutto delle qualifiche, ce qui a provoqué la première des deux périodes de drapeau rouge.

En Q2, Mick Schumacher è una sorta di violenza dans les barrières à la sortie du virage 10 et a dû être transporté à l’hôpital après l’accident, tandis que sa Haas s’est cassée en deux – comme le prévoit’ la lor réqument elle un’été récupérée. per la gru.

La VF-22 de Schumacher ne participera pas à la course ce dimanche, quel que soit l’état de l’Allemand en raison des dommages subis et du long travail de réparation à venir.

Il poleman, Sergio Perez, qui avait qualificato Djeddah de “circuito Dangereux sans raison” Lors du premier Grand Prix ici en décembre dernier – un’été interrogé quant à savoir s’il estimait que de nouvelles améliorations de la sécurité étaient nécessaires.

“Je pense que c’est définitivement le circuit le plus Dangereux du calendrier, ce n’est un secret pour personne,” un déclaré le pilote Red Bull dopo le qualifiche.

“Un tour rapide réussi ici, c’est énorme en termes de feeling. Cela demande vraiment beaucoup aux pilotes, aux voitures, aux équipes. Si vous vous trompez, cela peut être un énorme accident. Je ne sais pas s’il ya quelque ” C’est plus Dangereux en course, mais après les qualifiches, la dernière ha scelto à laquelle je veux penser, c’est la piste. C’est usant nerveusement.”

Son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen, a critiqué la conception de la pista, ses lignes droites sinueuses en particulier.

“L’année dernière, pour moi, j’étais assez content de la façon dont nous avons traversé le week-end en termes d’accidents parce qu’à Certains endroits, comme avec Mick qui va à fond dans le mur, c’ ” est extrêmement dangereux. De plus, les lignes droites ne sont pas entièrement droites car elles sont toutes un peu aveugles. concevoir plus simplement. C’est juste plus sûr pour tout le monde.”

Il duo de Ferrari, que Perez a battu pour la pole position, était à la fois partagé entre apprécier le défi de la pista et vouloir qu’elle soit plus sûre.

“Je suis entre deux sentimenti. D’une Certaine manière, j’aime la montée d’adrénaline qu’un tour dequalification vous procure ici,” commento Carlos Sainz.

“Mais ici aussi, si vous vous crashez, ça fait aussi un peu plus mal qu’ailleurs car les murs sont plus proches et la vitesse est plus élevée. En tant que pilotes, nous sommes très confiants, car nous savécurité la s cockpit est très élevée et lorsque vous voyez des incidents comme celui de Mick, cela nous donne un peu de tranquillité qu’à ces vitesses, la voiture est protégée car la FIA a fait un grand travail en nous donnant û des cockpits.”

“Mais en même temps, cela vaut-il vraiment la peine d’avoir cet énorme accident alors que vous pourriez peut-être pousser les murs un peu plus loin ? Cela nous donnerait un peu plus d’espace pour ralentir la nous la voiture C ‘est une discussioni que nous devons avoir parce que c’est probablement un peu à la limite.”

Leclerc ajoute lui que le défi propone par ce circuit était “l’une des raisons pour lesquelles j’aime cette piste”mais admet que des améliorations en matière de sécurité pouvaient être apportées.

“Je ne peux pas cacher l’excitation que je ressens au volant sur cette piste, surtout sur un tour rapide, c’est incroyable. Mais la sécurité passe avant tout et nous pouvons peut-être faire quelque Choose de mieux. C’est .probablement nécessaire avant qu’un accident plus grave n’arrive.”