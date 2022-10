Il Porto corregge Le Bayer Leverkusen di Xabi Alonso / C1 / gr. b / Bayer Leverkusen – Oporto (0-3) / SOFOOT.com

Bayer Leverkusen-Oporto 0-3

Stivali: Galeno (6e) e Taremi (53 .)e et 64e) per il drago

È risaputo che i primi tempi non sono mai i migliori.

È arrivato al Bayer Leverkusen solo una settimana faXabi Alonso ha subito la sua prima delusione contro il Porto de Sergio Conceicao martedì sera in occasione della quarta giornata della fase a gironi di Champions League (0-3). Fino ad ora Pillole contraccettive Mostra una faccia più interessante di All’andata e sconfitta (2-0) a Dragao, senza risultato. Il risultato di una crudele mancanza di realismo e di una storia di sanzioni.



Cinque tiri, tre in porta e tre gol, tanti numeri dimostrano la straordinaria competenza dei compagni di Mehdi Tarimi di mercoledì sera. Galeano ha aperto le marcature dopo una fantastica rimonta di Diego Costa (0-1, 6e)Dragon break su calcio di rigore intorno all’attaccante iraniano (0-2, 53e)autore di raddoppiare pochi minuti dopo un nuovo rigore (0-3, 64e). I locali hanno visto che il portiere portoghese ha parato un rigore nel primo tempo (16 .).e). Una settimana fa. E inevitabilmente, quando fai molti regali al tuo avversario a questo livello, è imperdonabile.

Atlético de Madrid giustiziato (0-0) in prima serataBrugge ha strappato il suo posto negli ottavi di finale. Con questo successo in Germania, è stato l’FC Porto a scegliere di registrare il secondo biglietto per questo girone B.

Porto (4-4-2): Costa – J. Mario (Evanelson, 46.)e), Cardoso, Carmo, Zido – Ottavio, Oribe (Fulha, 85e), Eustachio (Martinez, 90.)e+2) Pepê – Taremi (caricato, 90e+2) Galeno (Borges 85e). Allenatore : Sergio Conceicao.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradiki – Kosono (Tapsoba, 69.)e), Tah, Hincapie, Bakker – Demirbay, Aránguiz – Hudson-Odoi (Hlozek, 69eDiaby (Fusu Mensah, 88eAdly (Paulinho 57.)e) – Dai un’occhiata. Allenatore : Gerardo Siwan.