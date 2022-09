Formula 1 | Hamilton dice di voler battere Verstappen per l’ottavo titolo di F1

Lewis Hamilton lo conferma anche se all’inizio “Deluso dalla Formula 1 Date le circostanze della sua sconfitta nel 2021, sta ancora inseguendo quell’ottavo titolo mondiale che lo renderebbe il suo detentore del record più bello.

“Questa non è un’ossessione, ma è sicuramente nei miei pensieri”, Ha confessato.

“Lui è in cima alla piramide, e il lavoro svolto in fondo quest’anno sta tornando in cima. Per me, per la mia sfida personale, voglio vincere un altro mondiale. Come ho detto, la sua idea che no un altro pilota ha superato sette titoli è fonte di motivazione”.

Christian Horner ha recentemente criticato Lewis Hamilton per non essere interessato a Max Verstappen, sicuramente a causa della faida nata tra i due uomini nel 2021.

“Non c’è più niente tra me e Max,” Risponde il pilota inglese. “Max ha fatto quello che doveva fare l’anno scorso e non ho problemi con lui”.

“Ci sono alcuni anni tra noi, quindi forse non c’è quel rispetto reciproco fuori dalla macchina che può avere i piloti della sua generazione, che conosce meglio.

“Sono rimasto deluso dalla Formula 1 nel 2021, sì, ma niente rancore. E se voglio quell’ottavo titolo dovrò batterlo. Come tutti gli altri della mia carriera”.