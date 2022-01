Formula 1 | Ferrari: Schwartzman ha iniziato la sua stagione come test a Fiorano

Robert Schwartzman ha guidato questa settimana a Fiorano con la Ferrari, con la Scuderia che lo ha ufficialmente ingaggiato per la prima volta come collaudatore e pilota di riserva. Il russo ha corso alcune volte, anche per tutto il venerdì con 121 giri.

Questo segna la distanza del Gran Premio, alla fine di una giornata in cui ha dovuto aspettare che la nebbia si dissolvasse. Tuttavia, è felice di iniziare questa stagione come terzo pilota della Ferrari.

“Negli ultimi giorni ho completato i miei primi giri da collaudatore della Scuderia e non posso negare di essere molto orgoglioso del mio ruolo” ha detto Schwartzman. “È sempre bello guidare una vettura di Formula 1 e spero che emergano più opportunità durante l’anno”.

Non giocherà una terza stagione di Formula 2, avendo subito il predominio di Oscar Piastre in Prema, e si concentrerà sul suo ruolo in Formula 1, come l’australiano: “Il mio stile per la stagione sarà completamente diverso quest’anno, perché non partecipo a nessun torneo”.

“Sono pienamente disponibile per il team, in cui voglio immergermi completamente perché c’è molto da imparare. Il mio obiettivo è correre in F1 e penso che il ruolo di collaudatore sia il modo migliore per raggiungerlo. Quando il il momento è giusto, voglio essere pronto”.